لقاء وزير الاقتصاد بسفير إيطاليا : حرص مشترك لتعزيز التعاون بين البلدين

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ صباح الإثنين 22 سبتمبر الجاري بسفير إيطاليا بتونس أليساندرو بروناس.

و كانت المقابلة مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى التعاون القائم وبرامجه للفترة 2025-2027 في عدد من المجالات الحيوية كالنقل، و التصرف في الموارد المائية، و دعم التكوين والبحث في المجال الفلاحي والطاقات المتجددة وغيرها.



