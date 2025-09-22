Babnet   Latest update 19:03 Tunis

لقاء وزير الاقتصاد بسفير إيطاليا : حرص مشترك لتعزيز التعاون بين البلدين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d18fa64d42f8.41723506_qpjgofmkhlein.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 19:03
      
التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ صباح الإثنين 22 سبتمبر الجاري بسفير إيطاليا بتونس أليساندرو بروناس.
و كانت المقابلة مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى التعاون القائم وبرامجه للفترة 2025-2027 في عدد من المجالات الحيوية كالنقل، و التصرف في الموارد المائية، و دعم التكوين والبحث في المجال الفلاحي والطاقات المتجددة وغيرها.


وعبّر الوزير بالمناسبة عن ارتياحه لما يشهده التعاون التونسي الإيطالي من تطور وتنوع، مؤكّدًا الحرص على مزيد توطيده بما يتماشى مع أهداف تونس وأولوياتها.


من جانبه ، أكد أليساندرو بروناس التزام بلاده بمواصلة دعم تونس في مسارها التنموي وتعزيز الشراكة الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.


