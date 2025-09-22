لقاء وزير الاقتصاد بسفير إيطاليا : حرص مشترك لتعزيز التعاون بين البلدين
التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ صباح الإثنين 22 سبتمبر الجاري بسفير إيطاليا بتونس أليساندرو بروناس.
و كانت المقابلة مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى التعاون القائم وبرامجه للفترة 2025-2027 في عدد من المجالات الحيوية كالنقل، و التصرف في الموارد المائية، و دعم التكوين والبحث في المجال الفلاحي والطاقات المتجددة وغيرها.
وعبّر الوزير بالمناسبة عن ارتياحه لما يشهده التعاون التونسي الإيطالي من تطور وتنوع، مؤكّدًا الحرص على مزيد توطيده بما يتماشى مع أهداف تونس وأولوياتها.
من جانبه ، أكد أليساندرو بروناس التزام بلاده بمواصلة دعم تونس في مسارها التنموي وتعزيز الشراكة الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.
