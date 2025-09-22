"من رجل حرب إلى رئيس".. شاهد رد الشرع على سؤال مدير الـ "CIA" السابق ديفيد بيتراوس
الرئيس السوري أحمد الشرع: "من خاض الحرب هو الأكثر إدراكًا لقيمة السلام"تداولت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مشاركته في فعاليات قمة "كونكورديا" المنعقدة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ردًّا على سؤال وُجّه له من قبل الجنرال ديفيد بيتراوس، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، حول تحوّله من رجل حرب إلى رئيس دولة.
وقال الشرع: "هو جيد أننا كنا في يوم من الأيام في ميدان حرب وانتقلنا إلى ميدان الحوار الآن… من خاض الحرب هو أكثر إنسان يعلم أهمية السلام".
وأضاف الرئيس السوري أن الماضي يجب أن يُحاكم وفق قوانينه وظروفه الخاصة، مؤكّدًا: "يخطئ من يريد أن يحاكم أحداث تاريخية بقانون الحاضر أو يحاكم الحاضر بقوانين الماضي".
وأشار الشرع إلى أنّ الشرق الأوسط عاش ظروفًا استثنائية، من احتلال العراق إلى تهديدات طالت فلسطين وسوريا، ما فرض خيارات صعبة في تلك المرحلة، مضيفًا أن الدفاع عن الناس وإنقاذ الأطفال والنساء كان دافعًا رئيسيًا، حتى وإن وقعت أخطاء خلال المسيرة.
وختم بالقول إنّ حماية الإنسان أثناء الاضطرابات كانت التزامًا أساسيًا، وهي التي قادت اليوم إلى الجلوس مع الخصوم السابقين "كأصدقاء"، في إشارة إلى بيتراوس.
