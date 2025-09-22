"من رجل حرب إلى رئيس".. شاهد رد الشرع على سؤال مدير الـ "CIA" السابق ديفيد بيتراوس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d1b0f8cb9637.47687160_kjlnfompieghq.jpg width=100 align=left border=0>

الرئيس السوري أحمد الشرع: "من خاض الحرب هو الأكثر إدراكًا لقيمة السلام"

تداولت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مشاركته في فعاليات قمة "كونكورديا" المنعقدة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ردًّا على سؤال وُجّه له من قبل الجنرال ديفيد بيتراوس، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، حول تحوّله من رجل حرب إلى رئيس دولة.



