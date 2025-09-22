تونس تحتضن المؤتمر الإقليمي الأول لتقييم تكنولوجيات الصحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/ministeresante2024x2.jpg width=100 align=left border=0>

تحتضن تونس يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، أول مؤتمر إقليمي حول تقييم تكنولوجيات الصحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تنظّمه الجمعية الدولية لتقييم تكنولوجيات الصحة (HTAi) بالتعاون مع الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.



ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 28 دولة من داخل المنطقة وخارجها، إلى جانب خبراء دوليين، وباحثين، وممثلين عن الصناعة الدوائية، ومنظمات دولية.

