تونس تحتضن المؤتمر الإقليمي الأول لتقييم تكنولوجيات الصحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تحتضن تونس يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، أول مؤتمر إقليمي حول تقييم تكنولوجيات الصحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تنظّمه الجمعية الدولية لتقييم تكنولوجيات الصحة (HTAi) بالتعاون مع الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 28 دولة من داخل المنطقة وخارجها، إلى جانب خبراء دوليين، وباحثين، وممثلين عن الصناعة الدوائية، ومنظمات دولية.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال تقييم تكنولوجيات الصحة، ودعم السياسات الصحية الوطنية المبنية على الأدلة، وترسيخ مكانة تونس كمركز إقليمي للتميز في هذا المجال الحيوي، ودفع الابتكار وتحسين جودة الرعاية الصحية من خلال الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا.
