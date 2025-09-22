كيم جونغ أون يعلن حصول كوريا الشمالية على أسلحة سرية
أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده حصلت على أسلحة سرية جديدة وحققت تقدما كبيرا في البحث والتطوير الدفاعي.
وقال كيم جونغ أون في خطاب نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "لقد حصلنا على أسلحة سرية جديدة وحققنا تقدما كبيرا في البحث والتطوير الدفاعي، مما سيساهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من التقدم في قوتنا العسكرية".
وأضاف أن كوريا الشمالية عززت قوتها البحرية من خلال إنشاء مدمرات متعددة الأغراض.
وأكد كيم جونغ أون: "حزبنا وحكومتنا يحققان أيضا تقدما مستمرا وسريعا في تعزيز القدرة الدفاعية لبلادنا".
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الجمعة الماضي بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أشرف الخميس على اختبار أداء مسيرات هجومية تكتيكية، وشدد على ضرورة تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عليها وتعزيز قدراتها التشغيلية.
