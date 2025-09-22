كيم جونغ أون يعلن حصول كوريا الشمالية على أسلحة سرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d0eb33f350f8.36814229_ljgqnmpikhoef.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده حصلت على أسلحة سرية جديدة وحققت تقدما كبيرا في البحث والتطوير الدفاعي.



وقال كيم جونغ أون في خطاب نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "لقد حصلنا على أسلحة سرية جديدة وحققنا تقدما كبيرا في البحث والتطوير الدفاعي، مما سيساهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من التقدم في قوتنا العسكرية".

