ابنة رئيس الكاميرون: لا تصوتوا لوالدي في الانتخابات الرئاسية القادمة

وكالات - في خطوة غير مسبوقة في المشهد السياسي الكاميروني، دعت برندا بيا الابنة الوحيدة للرئيس بول بيا، الناخبين إلى عدم التصويت لوالدها في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 أكتوبر 2025.



وفي مقطع فيديو نشرته عبر منصة "تيك توك" وانتشر على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، سردت برندا التي ظهرت وكأنها تتحدث من غرفة فندق، قائمة طويلة من الإساءات التي تقول إنها تتعرض لها.



ونددت ابنة الرئيس الكاميروني (92 عاما) بما تصفه بالإساءة من عائلتها وتخلي المقربين عنها، قبل أن تتحول رسالتها إلى موقف سياسي صريح.وقالت برندا في المقطع "لا تصوتوا لبول بيا، ليس بسببي بل لأنه جعل الكثير من الناس يعانون.. آمل أن نحصل على رئيس آخر".وأضافت: "أنا آسفة حقا، لأن بول الذي هو من لحمي ودمي أو من يفترض أنه والدي، هو من تسبب في معاناة أمة بأكملها لسنوات.. اليوم لم تعد لدي عائلة".وكانت برندا التي تقيم في سويسرا، قد أعلنت قطع صلاتها بعائلتها والتخلي عن الامتيازات المالية التي كانت تتمتع بها، مؤكدة أن معارضتها لوالدها نابعة من قناعتها بأن سنوات حكمه الطويلة جلبت المعاناة لعدد كبير من الكاميرونيين.وأثار الفيديو موجة واسعة من التعليقات والانقسامات على مواقع التواصل، بين من اعتبر الخطوة "شجاعة سياسية" ومن رأى فيها "خيانة أسرية".جدير بالذكر أنه في جويلية 2024، أعلنت بيا في مقطع فيديو عن مثليتها الجنسية في بلد معروف بقمعه لهذا التوجه الجنسي.وكان رئيس الكاميرون بول بيا، البالغ 92 عاما من العمر، أعلن عن مشاركته في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجري في البلاد في 12 أكتوبر المقبل.يذكر أن بول بيا الرئيس الثاني للكاميرون منذ استقلالها، ويشغل منصب الرئاسة منذ عام 1982، والذي تولاه بعد استقالة الرئيس الأول أحمدو أهيجو. وقبل ذلك كان بيا رئيسا للوزراء خلال الفترة من 1975 إلى 1982.وفاز بيا في الانتخابات الرئاسية لأول مرة في عام 1984، حيث كان المرشح الوحيد. ثم أعيد انتخابه رئيسا للبلاد في 1988 و1992 و1997 و2004 و2011 و2018.ويعتبر بيا الزعيم الأكبر سنا في العالم، وثاني أقدم رئيس في إفريقيا وثاني أقدم زعيم دولة من بين الأنظمة غير الملكية في العالم.