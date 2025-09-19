Babnet   Latest update 07:48 Tunis

كيم يشرف على اختبار أداء مسيرات هجومية تكتيكية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cceb0cf41a37.81368165_qolemjpknghif.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 06:42 قراءة: 1 د, 5 ث
      
وكالات - أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمس الخميس على اختبار أداء مسيرات هجومية تكتيكية، مشددا على ضرورة تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عليها وتعزيز قدراتها التشغيلية.

أفادت بذلك وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، موضحة أن كيم تفقد اختبار الأسلحة غير المأهولة التي طورها وأنتجها معهد ومؤسسة تابعان لمجمع تكنولوجيا الطيران غير المأهول.



واستعرض الزعيم الكوري الشمالي أداء وقدرة الاستخدام القتالي للمسيرات الاستطلاعية الاستراتيجية والتكتيكية، فضلا عن المركبات الجوية غير المأهولة متعددة الأغراض.

وأكدت وكالة الأنباء المركزية أن الاختبار أثبت "الفعالية المتميزة" للطائرات المسيرة الهجمومية التكتيكية من طراز "كومسونغ" في الاستخدامات القتالية، إلى جانب القيمة الاستراتيجية العسكرية وأداء قدرات الطائرات المسيرة الاستطلاعية الاستراتيجية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولي التي تورد فيها وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية خبرا عن مسيرات "كومسونغ" الهجومية التكتيكية.

وقال كيم: "يجب أن يكون تطوير الذكاء الاصطناعي والقدرات التشغيلية للأسلحة والمعدات غير المأهولة بالعنصر البشري أولوية قصوى في تحديث القوات المسلحة"، مشددا على أن المسيرات أصبحت من الأصول العسكرية الرئيسية في الحروب الحديثة.

كما دعا إلى بذل "جهود أساسية لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الحديثة بسرعة وتوسيع وتعزيز القدرة على الإنتاج المتسلسل".

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية نوعين مما يبدو أنهما "طائرتان مسيرتان للهجمات الانتحارية" تضربان أهدافا وهمية. وفي أوت ونوفمبر من العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية اختبارات أداء لهذه المركبات الجوية غير المأهولة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315081


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 19 سبتمبر 2025 | 27 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:23
15:43
12:20
06:05
04:38
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet30°
22° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
32°-23
33°-22
34°-23
32°-22
  • Avoirs en devises
    25119,1

  • (18/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42550 DT        1$ =2,89525 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/09)   1293,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    