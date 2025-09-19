كيم يشرف على اختبار أداء مسيرات هجومية تكتيكية

وكالات - أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمس الخميس على اختبار أداء مسيرات هجومية تكتيكية، مشددا على ضرورة تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عليها وتعزيز قدراتها التشغيلية.



أفادت بذلك وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، موضحة أن كيم تفقد اختبار الأسلحة غير المأهولة التي طورها وأنتجها معهد ومؤسسة تابعان لمجمع تكنولوجيا الطيران غير المأهول.



واستعرض الزعيم الكوري الشمالي أداء وقدرة الاستخدام القتالي للمسيرات الاستطلاعية الاستراتيجية والتكتيكية، فضلا عن المركبات الجوية غير المأهولة متعددة الأغراض.وأكدت وكالة الأنباء المركزية أن الاختبار أثبت "الفعالية المتميزة" للطائرات المسيرة الهجمومية التكتيكية من طراز "كومسونغ" في الاستخدامات القتالية، إلى جانب القيمة الاستراتيجية العسكرية وأداء قدرات الطائرات المسيرة الاستطلاعية الاستراتيجية.تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولي التي تورد فيها وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية خبرا عن مسيرات "كومسونغ" الهجومية التكتيكية.وقال كيم: "يجب أن يكون تطوير الذكاء الاصطناعي والقدرات التشغيلية للأسلحة والمعدات غير المأهولة بالعنصر البشري أولوية قصوى في تحديث القوات المسلحة"، مشددا على أن المسيرات أصبحت من الأصول العسكرية الرئيسية في الحروب الحديثة.كما دعا إلى بذل "جهود أساسية لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الحديثة بسرعة وتوسيع وتعزيز القدرة على الإنتاج المتسلسل".وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية نوعين مما يبدو أنهما "طائرتان مسيرتان للهجمات الانتحارية" تضربان أهدافا وهمية. وفي أوت ونوفمبر من العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية اختبارات أداء لهذه المركبات الجوية غير المأهولة.