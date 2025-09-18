Babnet   Latest update 23:05 Tunis

هواوي الصينية تعلن إطلاق منظومتي حوسبة جديدتين للذكاء الاصطناعي "الأقوى في العالم"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cc7a5cb9f1e2.67807564_qnimgkpeoflhj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Septembre 2025 - 22:30
      
فرانس 24 - أفادت الشركة الصينية العملاقة للتكنولوجيا هواوي الخميس بأنها ستطلق قريبا منظومات حوسبة للذكاء الاصطناعي.

وقال نائب رئيس هواوي إريك شو إن أنظمة الحوسبة هذه ستكون "الأقوى في العالم لسنوات عديدة"، في كلمة تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منها.



هذا، وتتصدر كل من هواوي، ومقرها في شنجن بجنوب الصين، وإنفيديا الأمريكية ومقرها في كاليفورنا، أكبر شركتين في العالم في هذا القطاع، المنافسة التكنولوجية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم، وتواجه كل منهما قيودا مفروضة على عملها بالخارج.


"أطلس 950" و"أطلس 960"

وكشف إريك شو أن شركته ستطلق "أطلس 950" و"أطلس 960"، وهما نظاما حوسبة فائقا الأداء مصممان للذكاء الاصطناعي (سوبربود)، من أجل "تلبية طلب متزايد على قوة الحوسبة".

وأوضح أن نظام "سوبربود" يتألف من عدة آلات لكنه يتصرف منطقيا كآلة واحدة في أداء مهام التعلم والتحليل والاستنتاج.

وإلى ذلك، تعتبر أنظمة الحوسبة هذه القادرة أيضا على العمل ضمن أنظمة "عنقودية"، أساس تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقال إريك شو إن "نظامي السوبرنودز سيقدمان أداء رائدا في مجالهما من حيث العديد من المعايير الرئيسية، مثل عدد وحدات المعالجة العصبية (NPUs) وقوة الحوسبة الإجمالية وسعة الذاكرة والنطاق الترددي لنقل البيانات".

"خيبة أمل" إنفيديا

وقد صدر الإعلان بعد يوم على نشر صحيفة فاينانشل تايمز تقريرا ذكر أن الهيئة الناظمة للمجال الإلكتروني في الصين عممت توجيهات على عمالقة التكنولوجيا الوطنيين بوضع حد لطلباتهم على الرقائق الإلكترونية من شركة إنفيديا.

وأعرب رئيس الشركة الأمريكية لين جينسن هوانغ عن "خيبة أمله" حيال ذلك.

ومن جهته، لم يؤكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان هذه القيود الجديدة خلال مؤتمر صحافي يومي.

واكتفى بالقول "إننا نعارض باستمرار الممارسات التمييزية التي تستهدف بعض الدول وخصوصا في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا".

ويشار إلى أن بعض المراقبين يدرجون هذه القيود في سياق المواجهة التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما يعتبرها البعض الآخر وسيلة لبكين لتشجيع تطوير شركاتها الوطنية وتعزيز مبيعاتها.

وكانت قد ذكرت صحيفة فاينانشل تايمز أن الهيئة الناظمة للفضاء الإلكتروني الصينية دعت مؤخرا هواوي وكامبريكون، وهي شركة أخرى صينية مصنعة للرقائق الإلكترونية، لإجراء محادثات لمقارنة منتجاتها مع رقائق إنفيديا.


