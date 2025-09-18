Babnet   Latest update 22:24 Tunis

ألمانيا.. الادعاء العام يحقق مع متجر بفلنسبورغ لتعليقه لافتة: "اليهود ممنوعون هنا"

Publié le Jeudi 18 Septembre 2025
      
فتح الادعاء العام الألماني تحقيقا بوجود اشتباه مبدئي في ارتكاب جريمة التحريض على الكراهية، وذلك بعد أن علق متجر لافتة في مدينة فلنسبورغ كتب عليها "اليهود ممنوعون من الدخول".

وقال الادعاء العام في فلنسبورغ: "هناك اشتباه مبرر في أن هذه الكلمات قادرة على زعزعة السلم العام، وأنها مؤهلة للتحريض على الكراهية ضد اليهود واليهوديات الذين يعيشون في ألمانيا".



وأوضح الادعاء أن التحقيق يدور حول صاحب المتجر.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فقد وضع الإعلان بعد ظهر الأربعاء في محل لبيع الأغراض المستعملة، وقد حمل العبارة "اليهود ممنوعون هنا.. لا شيء شخصيا، ولا معاداة للسامية، فقط لا أطيقكم"، وقد أُزيلت اللافتة لاحقا.

وذكر الادعاء أن هناك اشتباها بأن "اللافتة تعد بمثابة اعتداء على الكرامة الإنسانية لليهود واليهوديات المقيمين في ألمانيا من خلال ازدرائهم عمدا بسبب انتمائهم إلى الديانة اليهودية، وأن هناك دلائل على محاولة تصويرهم كأعضاء أدنى قيمة في المجتمع".

وأضاف الادعاء أنه أخذ في الاعتبار عند تقييم الاشتباه الأولي أن مثل هذه الدعوات لإقصاء المواطنين اليهود من الحياة العامة في عهد الدولة النازية "كانت بداية اضطهاد اليهود الذي انتهى بإبادة ملايين البشر".

من جانبه، أدان مفوض الحكومة الاتحادية للحياة اليهودية في ألمانيا ومكافحة معاداة السامية فيليكس كلاين، الحادث بشدة.

وصرح لتلفزيون صحيفة "فيلت" بقوله إن "هذه حالة شديدة الوضوح من حالات معاداة السامية ويجب التدخل فورا"، مرحبا بوجود بلاغات قضائية بالفعل.

وذكر فيليكس كلاين أن هذه الواقعة لها صلة مباشرة بفترة النازية، وهذا أمر لا يمكن التسامح معه.

وبدورها، قالت وزيرة التعليم الاتحادية كارين برين لصحيفة ألمانية محلية "إن من يعبر عن معاداة السامية ويبررها يقف ضد كل ما يقوم عليه تعايشنا الديمقراطي".

وأعربت برين عن شكرها لتقديم بلاغات في هذه الواقعة، متوقعة ردا حازما من السلطات.

تجدر الإشارة إلى أن برين والتي كانت تشغل منصب وزيرة التعليم في ولاية شلزفيج هولشتاين التي تقع بها مدينة فلنسبورغ، تنحدر من أصول يهودية وتعمل منذ فترة طويلة ضد معاداة السامية.


