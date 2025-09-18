"القسام": أسراكم موزعون داخل أحياء مدينة غزة ولن نكون حريصين على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cc3b7e1a3123.16474555_njifhelompgkq.jpg width=100 align=left border=0>

قالت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الخميس، إن الأسرى الإسرائليين موزعون داخل أحياء مدينة غزة ولن تكون القسام حريصة على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم.



وأضافت "كتائب القسام" في بيان عسكري: "نقول لقيادة العدو العسكرية والسياسية إن غزة لن تكون لقمة سائغة لجيشكم الرعديد، ونحن لا نخشاكم وجاهزون لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم".

