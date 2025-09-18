Babnet   Latest update 19:20 Tunis

"القسام": أسراكم موزعون داخل أحياء مدينة غزة ولن نكون حريصين على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cc3b7e1a3123.16474555_njifhelompgkq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Septembre 2025 - 18:03
      
قالت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الخميس، إن الأسرى الإسرائليين موزعون داخل أحياء مدينة غزة ولن تكون القسام حريصة على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم.

وأضافت "كتائب القسام" في بيان عسكري: "نقول لقيادة العدو العسكرية والسياسية إن غزة لن تكون لقمة سائغة لجيشكم الرعديد، ونحن لا نخشاكم وجاهزون لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم".



وأكدت الكتائب أنها أعدت جيشا من الاستشهاديين وآلافا من الكمائن والعبوات الهندسية، مشددة على أن غزة ستكون مقبرة للجنود الإسرائيليين.

وتابعت قائلة: "أنتم تدخلون في حرب استنزاف قاسية ستكلفكم أعدادا إضافية من القتلى والأسرى، فلقد دربنا مجاهدينا على وضع العبوات داخل قمرات آلياتكم، كما أن جرافاتكم ستكون أهدافا مميزة لمجاهدينا وسببا لزيادة أعداد الأسرى لدينا".

وشددت الكتائب على أن بدء العملية الإجرامية وتوسيعها يعني أنهم لن يحصلوا على أي أسير كان حيا أو ميتا، وسيكون مصيرهم جميعا مجهولا كمصير رون أراد.


