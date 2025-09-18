أول سيناتور أمريكي يسمي ما تفعله إسرائيل في غزة "إبادة جماعية"

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، واصفا هذا الاستنتاج بأنه "لا مفر منه"، ليصبح أول عضو في مجلس الشيوخ يستخدم هذا المصطلح.



وفي بيان نشره عبر موقعه في مجلس الشيوخ بعنوان "إنها إبادة جماعية. النية واضحة"، كتب ساندرز: "على مدى العامين الماضيين، لم تكتف إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد حماس، بل شنت حربا شاملة ضد الشعب الفلسطيني بأكمله".



وكان ساندرز قد تعرض طويلا لانتقادات من مؤيدين ومحتجين بسبب امتناعه عن استخدام كلمة "إبادة"، إذ قال سابقا إنه يشعر بالانزعاج من هذا المصطلح عندما ردد المتظاهرون الهتاف العام الماضي خلال خطاب ألقاه في أيرلندا.ويوم الاثنين، خلصت لجنة مستقلة من خبراء الأمم المتحدة إلى أن أفعال إسرائيل "تستوفي المعايير المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية"، وهو ما دفع ساندرز إلى القول: "أنا أوافق".وأشار ساندرز إلى حجم الخسائر البشرية، مؤكداً أن ما لا يقل عن 65 ألف فلسطيني قتلوا، و164 ألف أصيبوا من أصل عدد سكان يبلغ 2.2 مليون نسمة، وأن بيانات من قاعدة عسكرية إسرائيلية تظهر أن 83% من القتلى مدنيون. كما استشهد بتصريحات مسؤولين إسرائيليين كدليل على النية، من بينها وصف وزير الدفاع يوآف غالانت للفلسطينيين بـ"الحيوانات البشرية"، وتعهد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن "غزة ستدمر بالكامل".وأكد ساندرز أن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها بعد هجوم السابع من أكتوبر الذي أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، لكنه شدد على أن ردها استهدف جميع الفلسطينيين في غزة، مضيفاً: "علينا كأمريكيين أن نوقف تواطؤنا في ذبح الشعب الفلسطيني. وبعد أن سميناه إبادة جماعية، يجب أن نستغل كل نفوذنا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وتدفق ضخم للمساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة، وخطوات أولية نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة".وانضم ساندرز بذلك إلى قائمة صغيرة لكنها آخذة في التوسع من أعضاء مجلس النواب الذين وصفوا ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية، ومن بينهم ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، ورشيدة طليب، والجمهورية مارجوري تايلور غرين، إضافة إلى ممثلة فيرمونت بيكا بالينت، التي قالت في مقال لها: "اليوم أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وبصفتي حفيدة لرجل قُتل في الهولوكوست، فإن قول ذلك ليس سهلاً بالنسبة لي".وفي الأسبوع الماضي، نشر السناتوران الديمقراطيان كريس فان هولن وجيف ميركلي تقريرا بعد زيارتهما الأخيرة إلى الشرق الأوسط، خلصا فيه إلى "الاستنتاج الذي لا مفر منه" بأن ما يحدث في غزة هو تطهير عرقي، وأن الولايات المتحدة متواطئة فيه.ويأتي موقف ساندرز بينما تستعد دول عدة من بينها أستراليا وفرنسا ولوكسمبورغ ومالطا وكندا والمملكة المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.وكان ساندرز قد قاد في السابق جهودا داخل مجلس الشيوخ لمنع بيع الأسلحة الهجومية لإسرائيل عبر قرارات مشتركة بالرفض، ورغم نجاحه في استقطاب نصف أعضاء الحزب الديمقراطي لدعم هذه الجهود، إلا أنها لم تنجح في وقف صفقات السلاح.ودعا ساندرز مجددا إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لحكومة بنيامين نتنياهو التي وصفها بـ"الإبادية"، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار، محذرا من أن "مصطلح إبادة جماعية يذكرنا بما يمكن أن يحدث إذا فشلنا. هذه الكلمة خرجت من رحم الهولوكوست، الذي أودى بحياة 6 ملايين يهودي، في واحدة من أحلك صفحات التاريخ الإنساني. وإذا لم يكن هناك مساءلة لنتنياهو وزملائه من مجرمي الحرب، فإن ديماغوجيين آخرين سيكررون الفعل نفسه".المصدر: "الغارديان"