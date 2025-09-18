"وول ستريت جورنال": ترامب غير راض عن تصرفات نتنياهو ويعتبر أنه "يسخر منه"

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير راض عن تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يعطي الأولوية للعمل العسكري ضد "حماس" على التفاوض.



وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر أن غضب ترامب ازداد بشكل خاص بعد الضربة الإسرائيلية على قطر. وفي حديثه مع مستشاريه، أعرب الرئيس الأمريكي عن رأيه بأن نتنياهو "يسخر منه".



وأشارت إلى أن ترامب، رغم استيائه، يمتنع عن اتخاذ إجراءات قاسية ضد إسرائيل. وتعزو الصحيفة ذلك إلى العلاقة الشخصية الجيدة بين ترامب ونتنياهو.وصرح عدد من المسؤولين الأمريكيين، لم تكشف هويتهم، لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ترامب فخور بعلاقته الوثيقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ولا يريد المساس بها. كما لا يزال الرئيس الأمريكي ملتزما بإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية، ويعتبر ذلك هدفا دبلوماسيا رئيسيا.وفي وقت سابق ذكرت "وول ستريت جورنال" أن ترامب أجرى مكالمة هاتفية متوترة مع نتنياهو عقب الغارة الإسرائيلية على الدوحة. ووفقًا للصحيفة، أعرب ترامب عن استيائه لأنه لم يعلم بالهجوم من إسرائيل، بل من العسكريين الأمريكيين. وقال ترامب لنتنياهو أن إسرائيل هاجمت أراضي دولة حليفة للولايات المتحدة، كانت تتوسط في مفاوضات لإنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة. ورد نتنياهو قائلا إن لديه "فرصة ضئيلة" للهجوم، وأنه شعر بأنه مضطر لاستغلالها.المصدر: "تاس"