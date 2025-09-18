Babnet   Latest update 06:43 Tunis

"وول ستريت جورنال": ترامب غير راض عن تصرفات نتنياهو ويعتبر أنه "يسخر منه"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cb96ba47f557.41929091_ngmlqiekfhjpo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Septembre 2025 - 06:19 قراءة: 0 د, 58 ث
      
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير راض عن تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يعطي الأولوية للعمل العسكري ضد "حماس" على التفاوض.

وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر أن غضب ترامب ازداد بشكل خاص بعد الضربة الإسرائيلية على قطر. وفي حديثه مع مستشاريه، أعرب الرئيس الأمريكي عن رأيه بأن نتنياهو "يسخر منه".



وأشارت إلى أن ترامب، رغم استيائه، يمتنع عن اتخاذ إجراءات قاسية ضد إسرائيل. وتعزو الصحيفة ذلك إلى العلاقة الشخصية الجيدة بين ترامب ونتنياهو.

وصرح عدد من المسؤولين الأمريكيين، لم تكشف هويتهم، لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ترامب فخور بعلاقته الوثيقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ولا يريد المساس بها. كما لا يزال الرئيس الأمريكي ملتزما بإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية، ويعتبر ذلك هدفا دبلوماسيا رئيسيا.

وفي وقت سابق ذكرت "وول ستريت جورنال" أن ترامب أجرى مكالمة هاتفية متوترة مع نتنياهو عقب الغارة الإسرائيلية على الدوحة. ووفقًا للصحيفة، أعرب ترامب عن استيائه لأنه لم يعلم بالهجوم من إسرائيل، بل من العسكريين الأمريكيين. وقال ترامب لنتنياهو أن إسرائيل هاجمت أراضي دولة حليفة للولايات المتحدة، كانت تتوسط في مفاوضات لإنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة. ورد نتنياهو قائلا إن لديه "فرصة ضئيلة" للهجوم، وأنه شعر بأنه مضطر لاستغلالها.

المصدر: "تاس"


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315016


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 سبتمبر 2025 | 26 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:51
18:24
15:44
12:20
06:04
04:37
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet30°
23° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
30°-22
32°-23
33°-22
34°-23
  • Avoirs en devises
    25147,7

  • (16/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41476 DT        1$ =2,91062 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/09)   1193,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    