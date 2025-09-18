اللجنة الوطنية للحج والعمرة تعقد اجتماعا للاستعداد لموسم الحجّ 1447 هجري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cba5462c23d4.69452683_kgfqnmoeiphjl.jpg width=100 align=left border=0>

عقدت يوم الأربعاء، اللّجنة الوطنية للحجّ والعمرة، اجتماعا بإشراف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، للنّظر في الترتيبات والاستعدادات لموسم الحجّ 1447هـ/2026م، حسب بلاغ صادر عن الوزارة مساء اليوم.



واطّلع الحضور، خلال اجتماعهم بمقّر الوزارة، على عرض لمعهد التغذية يبيّن ما يجب توفّره للحاجّ من إعاشة خلال سفره، وعرض يبرز الشّروط الفنيّة للخدمات في البقاع المقدّسة في ما يتعلّق بالسّكن في مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمشاعر، كما تمّت مناقشة مواعيد رحلات الذهاب والعودة لحجيج تونس الميامين.

