اللجنة الوطنية للحج والعمرة تعقد اجتماعا للاستعداد لموسم الحجّ 1447 هجري
عقدت يوم الأربعاء، اللّجنة الوطنية للحجّ والعمرة، اجتماعا بإشراف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، للنّظر في الترتيبات والاستعدادات لموسم الحجّ 1447هـ/2026م، حسب بلاغ صادر عن الوزارة مساء اليوم.
واطّلع الحضور، خلال اجتماعهم بمقّر الوزارة، على عرض لمعهد التغذية يبيّن ما يجب توفّره للحاجّ من إعاشة خلال سفره، وعرض يبرز الشّروط الفنيّة للخدمات في البقاع المقدّسة في ما يتعلّق بالسّكن في مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمشاعر، كما تمّت مناقشة مواعيد رحلات الذهاب والعودة لحجيج تونس الميامين.
وفي مستهلّ الاجتماع أثنى الوزير على تظافر مجهودات جميع المتدخلين في موسم الحج ودورهم في إنجاح الموسم السابق، ودعا جميع الأطراف الى طرح مبادرات و اقتراحات أفضل وإضافات جديدة وأكد على ضرورة تواصل العمل وبذل أكثر مجهودات لإنجاح الموسم القادم و لضمان قيام الحجيج التونسيين بمناسك الحج في أفضل الظروف.
وحضر الاجتماع الــرّئيــس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات عصام الهمامي وممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارات الشؤون الدّينية والصحّة والنقل وبقية الجهات المعنية بتنظيم الموسم.
