فيينا.. مقتل شخصين وإصابة آخرين بإطلاق للنار في مبنى سكني
قتل شخصان على الأقل وأصيب آخران في حادث إطلاق للنار بمدينة فيينا مساء أمس الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء النمساوية "إيه بي إيه".
وذكرت الشرطة أن الضباط توجهوا إلى مبنى سكني في حي ليوبولدشتات بعد ورود تقارير عن خلاف داخل شقة. وعُثر داخل الشقة على امرأة، 44 عاما، مقتولة.
بعد ذلك وقع تبادل لإطلاق النار خارج المبنى مع مشتبه به، 44 عاما، تم العثور عليه لاحقا مقتولا في سيارته، بحسب الشرطة.
كما عثر على امرأة، 24 عاما، ورجل، 26 عاما، مصابين بجروح خطيرة داخل الشقة وتم نقلهما إلى المستشفى، وكانت حالة المرأة حرجة وتهدد حياتها.
المصدر: أ ب
