فيينا.. مقتل شخصين وإصابة آخرين بإطلاق للنار في مبنى سكني

قتل شخصان على الأقل وأصيب آخران في حادث إطلاق للنار بمدينة فيينا مساء أمس الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء النمساوية "إيه بي إيه".



وذكرت الشرطة أن الضباط توجهوا إلى مبنى سكني في حي ليوبولدشتات بعد ورود تقارير عن خلاف داخل شقة. وعُثر داخل الشقة على امرأة، 44 عاما، مقتولة.

