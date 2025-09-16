Babnet   Latest update 09:53 Tunis

إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بعد تصريح ساعر اللاذع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6767d0bf612206.29564140_imnekoqgjlpfh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 08:56
      
أفادت "إل دياريو" بأن الخارجية الإسبانية ستستدعي القائم بأعمال سفير تل أبيب لإبلاغه احتجاج مدريد على تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ضد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.

ونقلت صحيفة "إل دياريو" عن مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن "وزير الخارجية [الإسباني] خوسيه مانويل ألباريس سيستدعي مجددًا القائم بالأعمال السفارة الإسرائيلية لدى إسبانيا، صباح اليوم، احتجاجًا على التصريحات والمواقف غير المقبولة لوزير الخارجية الإسرائيلي تجاه إسبانيا ورئيس الوزراء".

جاء هذه الخطوة رداً على انتقادات الوزير الإسرائيلي العلنية لموقف سانشيز الداعم للاعتراف بدولة فلسطينية، وبسبب دعمه للتظاهرات المؤيدة لفلسطين والتي جرت في سباق الدراجات "فويلتا إسبانيا".


