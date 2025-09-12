Babnet   Latest update 08:06 Tunis

المندوب الروسي بمجلس الأمن: ما الذي يمنع إسرائيل بعد قصف الدوحة من مهاجمة أي عاصمة في العالم؟

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3b14a1173b6.65423040_fhgmkloqnpjei.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Septembre 2025 - 06:35 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تساءل مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في كلمة خلال جلسة يوم الخميس، ما الذي يمنع إسرائيل بعد قصف الدوحة من مهاجمة أي عاصمة في العالم؟.

وصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة بأن ما حدث ليس مصادفة بل نتيجة منطقية للإفلات التام من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل.



وذكر المندوب الروسي أن إسرائيل تختبر حدود المسموح به مستفيدة من الغطاء الدبلوماسي الذي توفره الولايات المتحدة.

وشدد فاسيلي نيبينزيا على أن هجوم إسرائيل على قطر اعتداء صارخ، مضيفا أنه يدين بشكل لا لبس فيه الهجوم على الدوحة.

ودعا نيبينزيا إسرائيل إلى التخلي عن أفعال العدوان الرعناء.

وأوضح في كلمته أن الدوحة وسيط أساسي وعملت بلا كلل لإنهاء حمام الدم في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

ولفت إلى أن الضربة الإسرائيلية استهدفت جهود الوسطاء وستكون لها تداعيات خطيرة.

وأشار في الصدد إلى أنه من الواضح أن هذه الضربة ستكون لها عواقب وخيمة على سكان غزة والشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، أفاد مندوب روسيا بأن الضربة الإسرائيلية على الدوحة استهدفت منطقة تضم سفارات أجنبية، موضحا أن البعثة الدبلوماسية الروسية تبعد 600 مترا فقط من مكان الهجوم.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314690


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 سبتمبر 2025 | 20 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet30°
25° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-24
30°-22
35°-23
33°-23
32°-23
  • Avoirs en devises
    25306,6

  • (11/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40742 DT        1$ =2,91519 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/09)   754,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    