وزير الصحة يلتقي ممثلين عن الجمعية التونسية للجراحة العامة

استقبل وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، يوم الخميس ممثلين عن الجمعية التونسية للجراحة العامة في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الـ46 والمؤتمر المغاربي الـ24 للجراحة العامة المزمع عقدهما في أكتوبر القادم.

وتم الإتفاق خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الصحة، على تكوين الأطباء الشبان عبر المحاكاة، تجهيز الأقسام الجراحية بوسائل حديثة، ودعم الموارد البشرية بالمناطق الداخلية، إضافة إلى إعداد دليل وطني لاختصاص الجراحة العامة وتشجيع البحث العلمي والتعاون الدولي.

وتم التأكيد على إدماج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم الجراحة الروبوتية وتطوير جودة الخدمات الصحية

