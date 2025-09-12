المنجي حسين رئيسا جديدا لمستقبل قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3effc42a0e8.64702813_ogliqjekfnhpm.jpg width=100 align=left border=0>

انتخب المنجي حسين رئيسا جديدا للمستقبل الرياضي بقابس اثر انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للفريق امس الخميس.

وضمت قائمة حسين، الوحيدة التي دخلت السباق الانتخابي، كلا من معتز حسين (نائب رئيس) وعلي الشيباني (كاتب عام) وأحمد بن خليفة (كاتب عام مساعد) وعلاء الدين بوشاعة (أمين مال) ونزار القوي (أمين مال مساعد)

يشار الى ان فريق "الجليزة" يستقبل بعد غد الاحد ترجي جرجيس لحساب الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال.





ويحتل مستقبل قابس بعد مرور 4 جولات المركز العاشر ب 5 نقاط.