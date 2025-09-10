Babnet   Latest update 17:14 Tunis

80 ألف طالب يشاركون في احتجاجات حاشدة في فرنسا مطالبين باستقالة ماكرون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c1a23e50c325.92112978_ogmlnqpfekijh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Septembre 2025
      
أفاد اتحاد الطلاب "جوانن إيتوديانت" في فرنسا، اليوم الأربعاء بأن احتجاجات حاشدة في أنحاء فرنسا استقطبت 80 ألف طالب، تنادي باستقالة الرئيس ماكرون.

وكتب الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي: "خرج 80 ألف شاب إلى الشوارع في 10 سبتمبر في جميع أنحاء فرنسا! إنه حدث تاريخي!".



ووفقا للبيان، يطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون وإنهاء "حربه الاجتماعية والعنصرية".

وتشهد فرنسا احتجاجات حاشدة تحت شعار "اقطعوا كل شيء"، وتخشى السلطات من اندلاع اضطرابات عنيفة في ظل غياب تنظيم مركزي وتنسيق موحد للمظاهرات.

وفي ظل هذه الظروف، أعلنت السلطات الفرنسية نشر 80 ألف ضابط شرطة لحفظ النظام في عدة مدن في البلاد.


