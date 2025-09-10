80 ألف طالب يشاركون في احتجاجات حاشدة في فرنسا مطالبين باستقالة ماكرون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c1a23e50c325.92112978_ogmlnqpfekijh.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد اتحاد الطلاب "جوانن إيتوديانت" في فرنسا، اليوم الأربعاء بأن احتجاجات حاشدة في أنحاء فرنسا استقطبت 80 ألف طالب، تنادي باستقالة الرئيس ماكرون.



وكتب الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي: "خرج 80 ألف شاب إلى الشوارع في 10 سبتمبر في جميع أنحاء فرنسا! إنه حدث تاريخي!".

