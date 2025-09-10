80 ألف طالب يشاركون في احتجاجات حاشدة في فرنسا مطالبين باستقالة ماكرون
أفاد اتحاد الطلاب "جوانن إيتوديانت" في فرنسا، اليوم الأربعاء بأن احتجاجات حاشدة في أنحاء فرنسا استقطبت 80 ألف طالب، تنادي باستقالة الرئيس ماكرون.
وكتب الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي: "خرج 80 ألف شاب إلى الشوارع في 10 سبتمبر في جميع أنحاء فرنسا! إنه حدث تاريخي!".
وكتب الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي: "خرج 80 ألف شاب إلى الشوارع في 10 سبتمبر في جميع أنحاء فرنسا! إنه حدث تاريخي!".
ووفقا للبيان، يطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون وإنهاء "حربه الاجتماعية والعنصرية".
80 000 jeunes mobilisé·es aujourd’hui partout en France pour le #10septembre pic.twitter.com/brF0gI8CYG— L’Union Étudiante (@unionetudiante_) September 10, 2025
وتشهد فرنسا احتجاجات حاشدة تحت شعار "اقطعوا كل شيء"، وتخشى السلطات من اندلاع اضطرابات عنيفة في ظل غياب تنظيم مركزي وتنسيق موحد للمظاهرات.
وفي ظل هذه الظروف، أعلنت السلطات الفرنسية نشر 80 ألف ضابط شرطة لحفظ النظام في عدة مدن في البلاد.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314605