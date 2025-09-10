ولي العهد السعودي: سنكون مع قطر بلا حد في كل ما تتخذه من إجراءات عقب العدوان
شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الأربعاء، إن الممكلة ستكون مع قطر بلا حد في كل ما تتخذه من إجراءات عقب العدوان الإسرائيلي على العاصمة الدوحة.
وشدد ولي العهد السعودي خلال افتتاحه أعمال مجلس الشورى، على أن الاعتداء على قطر يتطلب تحركا دوليا لمواجهة العدوان الإسرائيلي.
وشدد ولي العهد السعودي خلال افتتاحه أعمال مجلس الشورى، على أن الاعتداء على قطر يتطلب تحركا دوليا لمواجهة العدوان الإسرائيلي.
وصرح الأمير محمد بن سلمان بأنه يجب إيقاف وردع جرائم الاحتلال المزعزعة لأمن المنطقة.
وأفاد في كلمته بأن جهود المملكة المكثفة أثمرت في تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين.
وجدد ولي العهد التأكيد على أن أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه أي عدوان، مدينا استمرار العدوان الغاشم على القطاع.
والثلاثاء، شنت طائرات إسرائيلية ضربات في العاصمة القطرية الدوحة ضد مقرات لقادة في حركة "حماس".
وقوبل الهجوم بموجة شجب واستنكار دولية واسعة النطاق حتى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد في اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بأنها "لن تتكرر".
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314603