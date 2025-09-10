ولي العهد السعودي: سنكون مع قطر بلا حد في كل ما تتخذه من إجراءات عقب العدوان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666a9b1b23bf88.62094747_mlfophjkgeqni.jpg width=100 align=left border=0>

شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الأربعاء، إن الممكلة ستكون مع قطر بلا حد في كل ما تتخذه من إجراءات عقب العدوان الإسرائيلي على العاصمة الدوحة.



وشدد ولي العهد السعودي خلال افتتاحه أعمال مجلس الشورى، على أن الاعتداء على قطر يتطلب تحركا دوليا لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

