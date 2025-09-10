قائمة وحيدة برئاسة المنجي حسين مترشحة لانتخابات مستقبل قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/tunisie_asg.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن مستقبل قابس، اليوم الاربعاء، عن ترشح قائمة وحيدة برئاسة المنجي حسين للجلسة العامة الانتخابية المقررة غدا الخميس.

وضمت القائمة علاوة على المنجي حسين (رئيس) معتز حسين (نائب رئيس ) وعلاء بوشاعة (امين مال) ونزار القوي (امين مال مساعد) وعلي الشيباني (كاتب عام) واحمد بن خليفة (كاتب عام مساعد)

.وافاد مستقبل قابس عبر صفحته الرسمية انه سيتم لاحقا إضافة عديد الأسماء في الهيئة الموسعة.