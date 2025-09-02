ترامب: لم أفعل شيء ليومين فبدأ الجميع بالحديث عن موتي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بأنه لم ير منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاته، واصفا هذه الشائعات بـ"المجنونة".
وردا على سؤال الصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كان قد رأى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاته، أجاب: "لا"، مؤكدا أنه يعتبر مثل هذه الشائعات "مجنونة".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "لم أفعل أي شيء لمدة يومين، وبدأ الجميع يقولون إن هناك خطب ما بشأني".
وانتشر مؤخرا وسم "ترامب ميت" عبر منصات التواصل الاجتماعي والتكهنات التي تداولها ناشطون على نطاق واسع جدا مستندين في ذلك على غياب سيد البيت الأبيض عن الظهور الإعلامي على غير العادة ومن دون توضيحات رسمية بهذا الخصوص.
ونقل موقع "أكسيوس" يوم السبت عن مسؤول أمريكي كبير أن الرئيس دونالد ترامب بصحة جيدة وسيذهب للعب الغولف.
وبعد ساعات قليلة، ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصافح المواطنين المتجمعين أثناء توجهه للعب الغولف ليكذب الإشاعات حول "أنه في حالة صحية خطرة ووفاته".
: ترامب في اول ظهور اعلامي له بعد انتشار شائعة وفاته قبل قليل، ساله الصحفي: هل خبر وفاتك صحيح ؟؟!— MOATH | معاذ (@M0ATH) September 2, 2025
رد ترامب: "لا انها اخبار كاذبه" pic.twitter.com/k1tWwfl7hf
