ترامب: لم أفعل شيء ليومين فبدأ الجميع بالحديث عن موتي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b74e3e059e58.13890217_poengfqkmlihj.jpg width=100 align=left border=0>

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بأنه لم ير منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاته، واصفا هذه الشائعات بـ"المجنونة".



وردا على سؤال الصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كان قد رأى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاته، أجاب: "لا"، مؤكدا أنه يعتبر مثل هذه الشائعات "مجنونة".

