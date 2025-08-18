ترامب يعلن عن "يوم كبير" في البيت الأبيض قبل اجتماعه مع زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a2c51650bf81.28460000_ljgiehfqkpnmo.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "يوم كبير" في البيت الأبيض قبل اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي لبحث التسوية الأوكرانية.



وكتب ترامب في عدة منشورات على صفحته Truth Social: "غدا (في واشنطن وقت نشر هذا المنشور - مساء الأحد) يوم حافل بالأحداث في البيت الأبيض. لم يسبق لي أن التقيت بهذا العدد من القادة الأوروبيين في آن واحد. إنه لشرف كبير لي أن أستضيفهم. ستزعم وسائل الإعلام الكاذبة بأن استضافة الرئيس ترامب لهذا العدد الكبير من القادة الأوروبيين الرائعين في بيتنا الأبيض الجميل هزيمة نكراء. في الحقيقة، إنه شرف عظيم لأمريكا".

