ترامب يعلن عن "يوم كبير" في البيت الأبيض قبل اجتماعه مع زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "يوم كبير" في البيت الأبيض قبل اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي لبحث التسوية الأوكرانية.
وكتب ترامب في عدة منشورات على صفحته Truth Social: "غدا (في واشنطن وقت نشر هذا المنشور - مساء الأحد) يوم حافل بالأحداث في البيت الأبيض. لم يسبق لي أن التقيت بهذا العدد من القادة الأوروبيين في آن واحد. إنه لشرف كبير لي أن أستضيفهم. ستزعم وسائل الإعلام الكاذبة بأن استضافة الرئيس ترامب لهذا العدد الكبير من القادة الأوروبيين الرائعين في بيتنا الأبيض الجميل هزيمة نكراء. في الحقيقة، إنه شرف عظيم لأمريكا".
في وقت سابق، ذكرت قناة "سي إن إن" التلفزيونية نقلا عن مصادر، أن ترامب سيجتمع مع زيلينسكي في واشنطن في 18 أوت، وذلك بحضور نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي دخل سابقا في مناوشة كلامية مع زيلينسكي.
قبل ذلك أعلن كل من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأمين عام الناتو مارك روته، مشاركتهم في الاجتماع. ولكن صحيفة بيلد نقلت عن مصادر، أن ترامب سيلتقي أولا بزيلينسكي على انفراد، ثم سيلتقي مع القادة الأوروبيين.
وكان ترامب قد أعلن أمس الأحد، أنه سيتوجب على أوكرانيا أن تكون مستعدة للتنازل عن بعض الأراضي لروسيا، مؤكدا أنه كلما طال أمد النزاع فستخسر كييف المزيد من الأراضي.
