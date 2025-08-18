Babnet   Latest update 07:51 Tunis

ترامب يعلن عن "يوم كبير" في البيت الأبيض قبل اجتماعه مع زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a2c51650bf81.28460000_ljgiehfqkpnmo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 18 Août 2025 - 06:44 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "يوم كبير" في البيت الأبيض قبل اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي لبحث التسوية الأوكرانية.

وكتب ترامب في عدة منشورات على صفحته Truth Social: "غدا (في واشنطن وقت نشر هذا المنشور - مساء الأحد) يوم حافل بالأحداث في البيت الأبيض. لم يسبق لي أن التقيت بهذا العدد من القادة الأوروبيين في آن واحد. إنه لشرف كبير لي أن أستضيفهم. ستزعم وسائل الإعلام الكاذبة بأن استضافة الرئيس ترامب لهذا العدد الكبير من القادة الأوروبيين الرائعين في بيتنا الأبيض الجميل هزيمة نكراء. في الحقيقة، إنه شرف عظيم لأمريكا".



في وقت سابق، ذكرت قناة "سي إن إن" التلفزيونية نقلا عن مصادر، أن ترامب سيجتمع مع زيلينسكي في واشنطن في 18 أوت، وذلك بحضور نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي دخل سابقا في مناوشة كلامية مع زيلينسكي.

قبل ذلك أعلن كل من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأمين عام الناتو مارك روته، مشاركتهم في الاجتماع. ولكن صحيفة بيلد نقلت عن مصادر، أن ترامب سيلتقي أولا بزيلينسكي على انفراد، ثم سيلتقي مع القادة الأوروبيين.

وكان ترامب قد أعلن أمس الأحد، أنه سيتوجب على أوكرانيا أن تكون مستعدة للتنازل عن بعض الأراضي لروسيا، مؤكدا أنه كلما طال أمد النزاع فستخسر كييف المزيد من الأراضي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313500


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 18 أوت 2025 | 24 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:42
19:09
16:08
12:30
05:39
04:04
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet33°
27° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-25
37°-25
43°-26
34°-26
34°-25
  • Avoirs en devises
    24096,1

  • (15/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35107 DT        1$ =2,89996 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/08)   1155,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    