ارتفاع عدد شهداء التجويع الإسرائيلي بغزة إلى 251

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a0dd73e984c9.87583385_mghnkpeolijqf.jpg width=100 align=left border=0>
ارتفاع عدد شهداء التجويع الإسرائيلي بغزة إلى 251
EDS NOTE: GRAPHIC CONTENT - Adnan Al-Najjar carries the body of 5-year-old grandson Jamal al-Najjar for his funeral after he died at Nasser Hospital in Khan Younis, southern Gaza Strip, Tuesday, Aug. 12, 2025. Dr. Yasser Abu Ghali, head of Nasser's pediatrics unit, said Jamal suffered from severe acute malnutrition and also had congenital rickets, worsened by the lack of proper treatments, which caused his weight to drop from 16 to 7 kilograms (35 to 15 pounds). (AP Photo/Mariam Dagga)
طفل قضى جوعا في خان يونس جراء الحصار الإسرائيلي (أسوشيتد برس)

16/8/2025|آخر تحديث: 18:08 (توقيت مكة)

ارتفع عدد ضحايا التجويع الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم السبت إلى 251 شهيدا، بينهم 108 أطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة بالقطاع.

وقال المدير العام للوزارة منير البرش في بيان إن مستشفيات غزة سجلت في الساعات الـ24 الماضية وفاة 11 حالة نتيجة سوء التغذية.

وفي مقابلة مع الجزيرة، شدد البرش على أن 40 ألف رضيع يعانون من سوء التغذية الحاد بالقطاع، في حين يواصل الاحتلال منع دخول العدد الكافي من شاحنات المساعدات، ويتعرض العدد القليل الذي يسمح بدخوله للنهب والسرقة جراء الظروف الأمنية التي أوجدها الجيش الإسرائيلي.


بتر أطراف

وكشف البرش عن أن ألف طفل بترت أطرافهم في قطاع غزة نتيجة نقص الأدوية.

من جهته، شدد مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت في حديث للجزيرة على أنه لا يمكن علاج الأطفال الذين وصلوا إلى حالة كارثية من سوء التغذية.

أما مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية فقال في مقابلة مع الجزيرة إن حياة أكثر من 200 مريض مهددة بسبب نقص الأدوية وسوء التغذية.

وشدد أبو سلمية على أن عمليات البتر تزداد لعدم قدرة المضادات الحيوية على مواجهة البكتيريا، مشيرا إلى أن المستشفيات مكتظة بالجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

ومنذ 2 مارس الماضي تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.

ومؤخرا، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ أيام عدة.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و827 شهيدا و155 ألفا و275 مصابا فلسطينيا -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين.
الجزيرة


