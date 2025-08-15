Babnet   Latest update 10:12 Tunis

مصري يقتل والده بعد عودته من السعودية بسبب والدته

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689efa5f923a29.63194267_pmenkqfhlijgo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 15 Août 2025 - 10:12
      
ألقت قوات الأمن المصرية القبض على شاب مصري قتل والده الذي عاد من السعودية منذ قرابة شهر في محافظة قنا بصعيد البلاد.

وأوضحت التحريات الأمنية أن المجني عليه يبلغ من العمر 50 عامًا، كان يعمل في المملكة العربية السعودية وعاد لمنزله منذ قرابة شهر، عُثر عليه جثة هامدة بطعنة آلة حادة سكين في جنبه.



وكشفت التحريات أن المتهم في الواقعة نجله، يبلغ من العمر 19 عامًا، طعن والده دفاعًا عن والدته، حيث كان المجني عليه يتشاجر معها باستمرار.

وتم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.
وفي واقعة أخرى أجلت محكمة مصرية محاكمة مزارع قام بقتل والده، بسبب خلاف على أرض زراعية.

تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل والده عمدا مع سبق الإصرار وذلك حال تواجد المتهم والمجني عليه بالأرض الزراعية خاصة المجني عليه، افتعل المتهم مشاجرة معه، فعقد العزم على قتله، فقام على أثرها بدفعه فسقط أرضا وأجهز عليه، خنقا بيديه.

أما في منطقة دار السلام، "لعنة المخدرات" تسببت في تعدى شاب على والده بـ"شومة" حتى الموت.

والبداية كانت بلاغا لقسم شرطة دار السلام من أحد المستشفيات الخاصة أفاد بوصول عجوز يبلغ من العمر 66 عاما إلى المستشفى مصاب بكسور وجروح وحالته خطيرة وتوفى متأثرًا بإصابته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية


