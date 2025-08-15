Babnet   Latest update 08:47 Tunis

السعودية.. إعدام مواطن أدين بتهريب المخدرات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689ed6cd5366e1.73872935_fphgiknqjoelm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 15 Août 2025 - 06:11
      
أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيرا يوم الأربعاء في مواطن أدين بتهريب المخدرات.

وأوضحت الداخلية في بيانها: "أقدم خزام بن سلطان بن خزام العتيبي - سعودي الجنسية - على جلب وتلقي كمية من مادة الحشيش المخدر بقصد الترويج، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".



وتابعت: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني - يوم الأربعاء 1447/2/19هـ الموافق 2025/8/13م بمنطقة الرياض".

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"


