السعودية.. إعدام مواطن أدين بتهريب المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيرا يوم الأربعاء في مواطن أدين بتهريب المخدرات.



وأوضحت الداخلية في بيانها: "أقدم خزام بن سلطان بن خزام العتيبي - سعودي الجنسية - على جلب وتلقي كمية من مادة الحشيش المخدر بقصد الترويج، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

