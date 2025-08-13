ترامب غاضبا: حتى لو حصلت على موسكو ولينينغراد سيقولون إنه فشل!
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة لوسائل الإعلام التي وصفها بـ"غير النزيهة جدا"، وذلك قبيل قمته المقررة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن هذه الوسائل "ستنتقد أي صفقة أبرمها مع روسيا"، مستشهدا بمثال افتراضي: "حتى لو حصلت على موسكو ولينينغراد (سان بطرسبورغ) مجانا ضمن هذه الصفقة لقالت 'الأخبار المزيفة' إنها صفقة سيئة!"
وأعرب ترامب عن غضبه من استمرار وسائل الإعلام في اقتباس آراء "فاشلين مطرودين وأشخاص أغبياء حقا مثل جون بولتون"، مستشهدا بتصريحات مستشاره السابق التي ادعى فيها أن "بوتين انتصر بالفعل رغم أن الاجتماع سيعقد على الأراضي الأمريكية".
ورد ترامب مستنكرا: "ما هذا الكلام أصلا؟".
كما وصف ترامب وسائل الإعلام بأنها "تعمل لساعات إضافية" واتهم الصحفيين بأنهم "أمراء وغير نزيهين ويحتمل أنهم يكرهون بلادنا"، مضيفا: "لكنهم الآن وقعوا في الفخ. انظروا إلى كل الأخبار الحقيقية التي تكشف فسادهم".
ورغم الانتقادات، أعرب ترامب عن ثقة كاملة في موقفه وقدرته على تحقيق النجاح، مؤكدا: "لكن هذا لا يهم لأننا نفوز في كل شيء!!!".
