ترامب غاضبا: حتى لو حصلت على موسكو ولينينغراد سيقولون إنه فشل!

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689d0585b39050.91531537_foilhgqnpkjem.jpg width=100 align=left border=0>

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة لوسائل الإعلام التي وصفها بـ"غير النزيهة جدا"، وذلك قبيل قمته المقررة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن هذه الوسائل "ستنتقد أي صفقة أبرمها مع روسيا"، مستشهدا بمثال افتراضي: "حتى لو حصلت على موسكو ولينينغراد (سان بطرسبورغ) مجانا ضمن هذه الصفقة لقالت 'الأخبار المزيفة' إنها صفقة سيئة!"

