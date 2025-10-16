خبير جبائي : المعاليم الجديدة على فواتير المساحات الكبرى لن يطال المستهلك العادي ما لم يطلب فاتورة

في برنامج ناس الديوان على إذاعة الديوان، قدّمت الاعلامية سماح مفتاح تفاصيل الجدل الدائر حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، واستضافت المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي أنيس بن سعيد الذي شرح الإجراءات المقترَحة وحدّد دائرة المعنيّين بها، كما علّق على توجهات الميزانية وأثرها الاجتماعي والاقتصادي.



ما الذي ينصّ عليه الفصل 21؟



من المعنيّ فعلاً بالمعلوم على الفواتير؟



لماذا هذا الإجراء؟



إجراءات جبائية مرافقة



توجهات الميزانية 2026



نقاط تقنية أثارها المستشار الجبائي أنيس بن سعيد



وجاء في الفصل 21 من مشروع القانون توظيف معاليم على فواتير الشراء من المساحات التجارية الكبرى بمبلغ 1،5د لكل فاتورة تساوي أو تفوق 50 دينارا و2 د على كل فاتورة تساوي أو تفوق 100 دينار.كما تقرر توظيف مبلغ 100 مليم على كل عملية شحن لرصيد الهاتف تساوي أو تفوق 5 دنانير اضافة الى توظيف 40% من سعر المشاركة في الألعاب و المسابقات.أوضح أنيس بن سعيد أن المعلوم، بل يخصّمن المساحات الكبرى لأغراض مهنية أو محاسبية.* الزبون العادي الذي يدفع ويغادرلا يتحمّل هذا المعلوم.* عند طلب الفاتورة، يُطبَّق المعلوم بحسب(1,5 د أو 2 د).وفق الطرح الحكومي، يندرج الإجراء ضمنودعم، والحدّ منفي سلاسل التزويد الكبرى. غير أن الضيف نبّه إلى أنّقياساً بـوبإحساس الفاعلين الاقتصاديين بزيادة الأعباء.* معلوم على شحن الهاتف:لكل شحن يساوي/يفوقمن سعر المشاركة في الألعاب والمسابقات.* مقترح معلومعلىيقترحمواصلةللمواد الأساسية والمحروقات والنقل العمومي، إلى جانبلما لها من دور في تعزيز التنمية الجهوية العادلة. كما تتضمّن(أصلاً وفائدة) خلال السنة القادمة، معأكّد بن سعيد أن تغيّر المعاليم المتكرّر يُربك مناخ الأعمال ويؤثر على، داعياً إلى رؤية مبسّطة ومستقرّة.شدّد على ضرورةوتطبيقلتسهيل المراقبة وتقليص التهرّب بدل الإكثار من المعاليم الصغيرة المشتّتة.رحّب بمقترحمن الاستظهار بنسخ من وصل التصريح السنوي عند استخراج بعض الوثائق (رخصة بناء، تسجيل عربة، تسجيل عقود عقارية)، بشرطوإثبات وضعيةلتجنّب مراسلات جبائية خاطئة.أشار إلى فصل يحدّد السقف العددي للأعوان في 2026 (~)، بما يفيدلمعالجة حاجيات ملحّة (التربية وغيرها). كما تساءل حولفي قانون المالية بدل المرور عبرينقل مشروع قانون المالية 2026 جزءاً من الجهد نحووتضييق منافذ التهرّب، لكنه يثير تساؤلات حول، ويدفع إلى التسريع بـلضمان شفافية أوسع. أما المعلوم على فواتير المساحات الكبرى، فبحسب شرح الخبير،ما لم يطلب فاتورة، بينما تبقىرهينة حسن التنفيذ ووضوح النصوص التطبيقية.