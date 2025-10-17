حاولت الالتحاق بقافلة الصمود بواسطة جواز سفر شقيقتها : اطلاق سراح محامية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67db2b0c4c0e38.32799030_kgoinhejpqflm.jpg width=100 align=left border=0>

أفرجت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، أمس، عن محامية تم إيقافها منذ خمسة أشهر وإيداعها السجن، وذلك على خلفية ضبطها من قبل الوحدات الأمنية بمعبر رأس جدير بينما كانت تحاول السفر إلى الأراضي الليبية بجواز سفر شقيقتها، بهدف الالتحاق بقافلة الصمود التي كانت تستعد حينها للانطلاق من ليبيا نحو غزة.



وكشفت المعطيات أن المحامية كان صادرًا في شأنها قرار بتحجير السفر منذ سنة 2024، وهو ما جعل محاولتها عبور الحدود خلسة محل تتبعات قضائية انتهت بالإفراج عنها.





