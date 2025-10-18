مجلس نواب الشعب : جلسة عامة الإثنين للحوار مع الحكومة حول "الأوضاع بجهة قابس"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674c39f7befe46.63666400_jnqmgeplhkiof.jpg width=100 align=left border=0>

يعقد مجلس نواب الشعب، يوم الإثنين المقبل بداية من الساعة العاشرة صباحا، جلسة عامة للحوار مع عضوي الحكومة، وزير الصحة مصطفى الفرجاني، ووزير التجهيز والاسكان صلاح الزواري حول "الأوضاع بجهة قابس"، وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن المجلس.



وكان مكتب مجلس نواب الشعب قرر في اجتماعه، الخميس الماضي، عقد جلسة حوارية مع رئيسة الحكومة أو من يمثّلها يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، "تعبيرا عن التضامن والتعاطف مع أهالي قابس بخصوص الوضع البيئي الكارثي الذي تسبّبت فيه وحدات الانتاج بالمجمع الكيميائي بالجهة"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس.











