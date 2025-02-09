Babnet

ملك الأردن يبدأ زيارته للولايات المتحدة ولقاء مرتقب مع ترامب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67a8f2ec780578.91630683_gemlihopqkfnj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 09 Février 2025 - 19:23 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن الملك عبد الله الثاني بدأ اليوم زيارة عمل للولايات المتحدة، ومن المقرر أن يلتقى في واشنطن بعد غد الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أنه "من المقرر أن يلتقي الملك بوزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وأعضاء لجان في مجلسي الشيوخ والنواب".



وأضافت: "سيلتقي عاهل الأردن في مدينة بوسطن بممثلي شركات ومؤسسات تعليم عال أمريكية، وحاكمة ولاية ماساتشوستس مورا هيلي، غدا الاثنين، وهي اجتماعات مؤجلة منذ شهر ديسمبر الماضي، والتي حالت الظروف الجوية السائدة آنذاك دون عقدها".

كما أكدت أن "الملك اجتمع اليوم بوزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث".

وتأتي الزيارة في إطار مساعي الأردن الدبلوماسية الرامية إلى تأكيد رفض المملكة تهجير الفلسطينيين من أرضهم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 302833


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female