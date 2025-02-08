"حماس" تسلم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة وسط قطاع غزة

سلمت عناصر "القسام" الجناح العسكري لـ"حماس" الأسرى الإسرائيليين الثلاثة إلى الصليب الأحمر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ضمن المرحلة الخامسة من صفقة التبادل بين إسرائيل والحركة.



وشهد موقع تسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، حضورا جماهيريا واسعا لمشاهدة مراسم تسليم الأسرى للصليب الأحمر.



ورصد فيديو، عائلات الأسرى الإسرائيليين خلال متابعتهم مراسم تسليم الأسرى الثلاثة من قبل عناصر "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس وهم يهتفون: "أعيدوهم الآن".كما أظهرت صورة عنصر من كتائب "القسام" وهو يقرأ بيان إطلاق مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة، الذين اعتقلوا خلال عملية "طوفان الأقصى".وقال أحد الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم، من منصة التسليم، إن على عائلات الأسرى مواصلة جهودها لإتمام الصفقة.وأضاف "أطالب الحكومة الإسرائيلية بأن تسير في مفاوضات المرحلة الثانية" داعيا إلى إتمام مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.وقال أسير إسرائيلي مفرج عنه: شكرا لكتائب "القسام" لأنهم حافظوا علينا سنة و4 شهور ونحن في غزة أعطونا الطعام والمياه، وحرصوا على أن أستمر في الحياة.. شكرا لكم".وأشار أسير إسرائيلي في رسالة من منصة التسليم: "أنا آمل أن يستمر تطبيق جميع مراحل الصفقة وتنتهي هذه الحرب الفظيعة".من جهته، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان بأنه "حسب المعلومات المتوفرة من الصليب الأحمر فقد تم تسليم أفراده ثلاثة مختطفين إسرائيليين وهم في طريقهم في هذه الأثناء إلى قوة من جيش الدفاع والشاباك داخل قطاع غزة.وفي بيان لاحق، قال أدرعي "تسليم المختطفين المحررين العائدين إلى قوة من جيش الدفاع والشاباك داخل قطاع غزة".وأضاف البيان "ترافق وحدة خاصة من جيش الدفاع والشاباك المختطفين المحررين الثلاثة العائدين من قطاع غزة الى إسرائيل حيث سيخضعون إلى تقييم طبي أولي".وختم البيان "يحيي قادة وجنود جيش الدفاع ويحتضنون المختطفين المحررين في طريقهم إلى إسرائيل".وفي بيان ثالث قال أدرعي إن "المختطفين المحررين الثلاثة، عبروا الحدود إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".وأشار إلى أن "قوة من جيش الدفاع والشاباك ترافق المواطنين العائدين وهم في طريقهم الآن إلى نقطة الاستقبال الأولية في منطقة الغلاف حيث سيلتقون بأفراد عائلتهم".وأمس الجمعة، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، عبر تطبيق "تليغرام" أن الكتائب ستفرج اليوم السبت عن 3 أسرى إسرائيليين وهم: "الياهو داتسون يوسف شرابي واور ابراهم ليشها ليفي واوهاد بن عامي".