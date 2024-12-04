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الجمعية الوطنية الفرنسية تُسقط حكومة ميشال بارنييه بتصويت حجب الثقة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Decembre 2024 - 20:54 قراءة: 0 د, 27 ث
      
صوّت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية مساء الأربعاء لصالح حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه، مما أدى إلى إسقاط الحكومة.

وحاز اقتراح حجب الثقة دعم 331 نائبًا من أصل 574، بعد تحالف بين نواب من أقصى اليمين واليسار. يُعد هذا التطور أزمة سياسية كبيرة في فرنسا، التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، من بينها السيطرة على عجز ضخم في الميزانية.

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سقوط حكومة بارنييه يفتح الباب أمام حالة من عدم الاستقرار السياسي في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وقد يُعقّد عملية تمرير التشريعات الضرورية لمعالجة المشكلات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد.


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