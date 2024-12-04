مصر تنفذ أضخم سادس شبكة قطارات سريعة في العالم

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مصر بصدد تنفيذ سادس أكبر شبكة قطار كهربائي سريع في العالم، حيث ستربط أكثر من 80 مدينة مصرية، وهي تعد خطوة كبيرة نحو تحسين النقل العام وتطوير البنية التحتية في البلاد. إليك أبرز المعلومات حول المشروع:



حجم الشبكة: الشبكة تمتد على 2000 كم مقسمة إلى ثلاثة خطوط رئيسية.

السرعة: القطارات ستصل سرعتها إلى 250 كم في الساعة، مما يتيح قطع المسافة بين الإسكندرية وأسوان في 4 ساعات، والمسافة بين العلمين والعين السخنة في ساعة ونصف.



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الخطوط الرئيسية:

الخط الأخضر: يمتد من العين السخنة إلى مرسى مطروح، بطول 660 كم ويضم 34 قطارًا مع 22 محطة.

الخط الأزرق: يربط مناطق أخرى في مصر بطول 1100 كم ويعمل فيه 64 قطارًا مع 35 محطة.

الخط الأحمر: بطول 225 كم ويشمل 4 محطات.

العمالة: يُشرف على تنفيذ المشروع 150 شركة وطنية ويعمل فيه 100,000 عامل ومهندس.

الهدف المستقبلي: يهدف المشروع إلى مضاعفة نسبة المساحة المأهولة بالسكان من 6% إلى 12% بحلول عام 2030.

المشروع يعتبر جزءًا من خطة مصر لتطوير شبكة النقل العام وتعزيز حركة السياحة والاقتصاد الوطني.