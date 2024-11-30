الإعلام الحكومي بغزة ينشر إحصائيات "حرب الإبادة الإسرائيلية" على قطاع غزة في يومها الـ 420

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نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة مساء أمس الجمعة تحديثا لأهم إحصائيات "حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي".



وجاء في إحصائيات "420 يوما على حرب الإبادة الجماعية:





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9,867 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال بشكل عام.

7,160 مجزرة ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد العائلات الفلسطينية. (وزارة الصحة).

1,410 عائلات فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات 5,444 شهيدا. (وزارة الصحة).

3,463 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ولم يتبقَّ منها سوى فردا واحدا، وعدد أفراد هذه العائلات 7,934 شهيدا. (وزارة الصحة).

55,363 شهيدا ومفقودا.

11,000 مفقود لم يصلوا إلى المستشفيات.

44,363 شهيدا ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة).

17,581 شهيدا من الأطفال.

223 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.

837 طفلا استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام.

44 استشهدوا نتيجة سوء التغذية ونقص الغذاء والمجاعة.

12,048 شهيدة من النساء قتلهن الاحتلال "الإسرائيلي".

1055 شهيدا من الطواقم الطبية (وزارة الصحة).

87 شهيدا من الدفاع المدني.

190 شهيدا من الصحفيين.

706 رجال شرطة وتأمين مساعدات قتلهم الاحتلال.

141 جريمة استهداف لرجال شرطة وتأمين مساعدات.

7 مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

520 شهيدا تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

105,070 جريحا ومصابا وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة).

399 جريحا ومُصابا من الصحفيين والإعلاميين.

70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

211 مركزا للإيواء والنزوح استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

10% فقط من مساحة قطاع غزة يسميها الاحتلال الإسرائيلي "مناطق إنسانية".

35,060 طفلا يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

12,125 امرأة فقدت زوجها خلال حرب الإبادة الجماعية.

3,500 طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

206 أيام على إغلاق الاحتلال "الإسرائيلي" آخر معبر في قطاع غزة.

12,650 جريحا بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

12,500 مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

3,000 مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

2,136,026 حالة إصابة بأمراض معدية نتيجة النزوح (وزارة الصحة).

71,338 حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي بسبب النزوح.

60,000 سيدة حامل تقريبا معرضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

350,000 مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.

6,500 معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

319 حالة اعتقال من الكوادر الصحية (الاحتلال أعدم 3 منهم داخل السجون).

40 حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

2 مليون نازح في قطاع غزة.

110,000 خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.

211 مقرا حكوميا دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

132 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

348 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

12,780 طالب وطالبة قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.

785,000 طالب وطالبة حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم.

755 معلما وموظفا تربويا في سلك التعليم قتلهم الاحتلال خلال الحرب.

144 عالما وأكاديميا وأستاذا جامعيا وباحثا أعدمهم الاحتلال.

819 مسجدا دمرها الاحتلال بشكل كلي.

153 مسجدا دمرها الاحتلال بشكل بالغ بحاجة إلى إعادة ترميم.

3 كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

19 مقبرة دمرها الاحتلال بشكل كلي وجزئي من أصل 60 مقبرة.

2,300 جثمان سرقها الاحتلال من العديد من مقابر قطاع غزة.

160,500 وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.

83,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.

193,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيا.

87,000 طن متفجرات ألقاها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

34 مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

80 مركزا صحيا أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

162 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

134 سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.

206 مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

3,130 كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.

125 عدد محولات توزيع الكهرباء الأرضية المدمرة.

330,000 متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.

655,000 متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.

2,835,000 متر طولي شبكات طرق وشوارع دمرها الاحتلال.

40 منشأة وملعبا وصالة رياضية دمرها الاحتلال.

717 بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة.

86% نسبة الدمار في قطاع غزة.

37 مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية".