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إيلون ماسك: الولايات المتحدة تتحرك بسرعة نحو الإفلاس

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Bookmark article    Publié le Samedi 23 Novembre 2024 - 10:41 قراءة: 0 د, 54 ث
      
انتقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الوضع المالي للولايات المتحدة، محذرًا من تسارع وتيرة الإنفاق الحكومي نحو الإفلاس.

تصريحات ماسك:
عبر منشور على منصته "X"، قال ماسك: "أمريكا تتحرك الآن بسرعة كبيرة نحو الإفلاس".
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جاءت تعليقاته ردًا على تقرير نشرته إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، يشير إلى أن الولايات المتحدة لم تحقق فائضًا في الميزانية منذ عام 2001، مع تسجيلها إنفاقًا بقيمة 6 تريليونات دولار في السنة المالية 2023 مقابل إيرادات بلغت 4.47 تريليون دولار فقط.

خلفية:
تم تعيين ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي لرئاسة إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب.
أبدى ماسك دعمه لترامب على منصته الاجتماعية، وأصبح أكثر نشاطًا في التعليق على القضايا السياسية والاقتصادية الأمريكية.


وعود ماسك:
تعهد ماسك بخفض الإنفاق الحكومي بما لا يقل عن تريليوني دولار إذا فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية.

مخاوف اقتصادية:
تصريحات ماسك تعكس القلق المتزايد بشأن تصاعد العجز في الميزانية الأمريكية، وسط نقاشات حول ضرورة الإصلاح المالي لضمان الاستدامة الاقتصادية.


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