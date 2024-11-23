إيلون ماسك: الولايات المتحدة تتحرك بسرعة نحو الإفلاس

انتقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الوضع المالي للولايات المتحدة، محذرًا من تسارع وتيرة الإنفاق الحكومي نحو الإفلاس.



تصريحات ماسك:

عبر منشور على منصته "X"، قال ماسك: "أمريكا تتحرك الآن بسرعة كبيرة نحو الإفلاس".



America is currently headed for bankruptcy super fast https://t.co/Tm6JFJ6mef — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2024

خلفية:

وعود ماسك:

مخاوف اقتصادية:

جاءت تعليقاته ردًا على تقرير نشرته إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، يشير إلى أن الولايات المتحدة لم تحقق فائضًا في الميزانية منذ عام 2001، مع تسجيلها إنفاقًا بقيمة 6 تريليونات دولار في السنة المالية 2023 مقابل إيرادات بلغت 4.47 تريليون دولار فقط.تم تعيين ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي لرئاسة إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب.أبدى ماسك دعمه لترامب على منصته الاجتماعية، وأصبح أكثر نشاطًا في التعليق على القضايا السياسية والاقتصادية الأمريكية.تعهد ماسك بخفض الإنفاق الحكومي بما لا يقل عن تريليوني دولار إذا فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية.تصريحات ماسك تعكس القلق المتزايد بشأن تصاعد العجز في الميزانية الأمريكية، وسط نقاشات حول ضرورة الإصلاح المالي لضمان الاستدامة الاقتصادية.