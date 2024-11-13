ترامب يعين امرأة على رأس وزارة الأمن الداخلي

وأشار ترامب في بيان أمس الثلاثاء، إلى خلفية نويم القوية في تأمين الحدود، مع استعداد الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية للتصدي للهجرة غير الشرعية.



وتابعت: "مع دونالد ترامب، سنؤمن الحدود، ونعيد الأمان للمجتمعات الأمريكية حتى تتمكن العائلات مرة أخرى من السعي لتحقيق الحلم الأمريكي".



وكان ترامب قد أعلن عن تعيين نويم بسبب خبرتها القوية في تأمين الحدود، حيث قال في البيان إن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الجمهوريين للتصدي للهجرة غير الشرعية.



وعملت نويم، التي شغلت منصب حاكمة ساوث داكوتا منذ 2018، كعضو في مجلس النواب الأمريكي عن ولايتها لمدة 8 سنوات، كما خدمت عدة سنوات في الهيئة التشريعية لولاية ساوث داكوتا. وتأتي نويم، التي تشغل حاليا فترة ولايتها الثانية، بعد أن كانت تعتبر مرشحة محتملة لتكون نائب ترامب في انتخابات 2024، لكنها واجهت انتقادات واسعة بعد أن اعترفت في مذكراتها التي نشرتها في مايو بأنها أطلقت النار على كلبها من نوع "وايرهيرد بوينتر" البالغ من العمر 14 شهرا بسبب سلوكياته العدوانية.



يذكر أن وزارة الأمن الداخلي تتولى مسؤولية أمن الحدود والإشراف على الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بالإضافة إلى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وكذلك الإشراف على الخدمة السرية الأمريكية ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية.

وقال ترامب، البالغ من العمر 78 عاما: "كانت كريستي قوية جدا في مجال أمن الحدود. كانت أول حاكمة ترسل جنود الحرس الوطني لمساعدة تكساس في مواجهة أزمة الحدود في عهد جو بايدن، وتم إرسالهم 8 مرات في المجمل".وأضاف: "ستعمل عن كثب مع توم هومان لتأمين الحدود، وستضمن أن وطننا آمن من خصومنا".من جهتها، قالت نويم، التي فازت بمنصب الحاكمة لأول مرة في 2018، إنها تشعر بالتواضع لثقة ترامب فيها وتعيينها لقيادة الأمن الداخلي. وأكدت قائلة: "أتطلع للعمل مع قيصر الحدود توم هومان لجعل أمريكا آمنة مرة أخرى".