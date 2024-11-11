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فيديو متداول لصاروخ باليستي يمني سقط في مستوطنة إسرائيلية قرب القدس

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Bookmark article    Publié le Lundi 11 Novembre 2024 - 08:31 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو قالوا إنه يوثق سقوط صاروخ باليستي من اليمن في مستوطنة "بيت شيمش" قرب مدينة القدس.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول أعمدة الدخان المتصاعدة جراء سقوط الصاروخ في شارع بمنطقة سكينة في مستوطنة بيت شيمش.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم في بيان رسمي اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية باندلاع حريق في مستوطنة بيت شيمش جراء سقوط شظايا صاروخ.

وأشار جهاز الإطفاء الإسرائيلي إلى اندلاع حرائق غرب القدس، جراء شظايا "صواريخ اعتراضية أو صواريخ".

وأكدت القوات المسلحة التابعة للحوثيين "استمرارها في إسناد الشعبين الفلسطينيّ واللبنانيّ باستمرار فرض الحصار البحريّ على العدوّ الإسرائيليّ وكذلك العمليات العسكرية الإسنادية ومواجهة كافة التهديدات المعادية وأنّ هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوانِ ورفع الحصارِ عن قطاعِ غزة وكذلك وقفُ العدوان على لبنان".


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