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وفاة الممثل المصري حسن يوسف

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Bookmark article    Publié le Mardi 29 Octobre 2024 - 10:36 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلن محمد يوسف، وفاة شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف، حيث قال عبر حسابه على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

كما أعلنت الفنانة شمس البارودي، وفاة زوجها الفنان حسن يوسف، عن عمر ناهز 90 عاما.

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وقدم الفنان حسن يوسف عددا كبيرا من الأعمال التي سطع بها نجمه في دنيا الفن، وكانت مرحلة الستينيات هي مرحلة توهجه الفني، حيث شارك نجمات السينما أدوار البطولة، كما شارك بإخراج العديد من الأعمال السينمائية.


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