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استشهاد 3 جنود في الجيش اللبناني بضربة إسرائيلية

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Publié le Jeudi 24 Octobre 2024 - 06:42 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس مقتل 3 من عناصره بينهم ضابط بضربة إسرائيلية استهدفت الجنوب أثناء عملية إخلاء.

وجاء في بيان الجيش اللبناني على منصة "إكس": "استهدف العدو الإسرائيلي عناصر للجيش اللبناني في خراج بلدة ياطر- بنت جبيل في الجنوب أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى ما أدى إلى سقوط 3 شهداء بينهم ضابط".

...

ويوم الأحد الماضي، أعلن الجيش اللبناني مقتل 3 عسكريين في استهداف آلية تابعه له على طريق عين إبل - حانين في جنوب البلاد.

وتداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي صورا قالت إنها لضحايا اللجيش اللبناني في الهجوم الإسرائيلي المذكور.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ نهاية سبتمبر الماضي غارات جوية مستهدفا مجمل قرى جنوب وشرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، فيما يواصل مقاتلو "حزب الله" خوض المعارك وإطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية.


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