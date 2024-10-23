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قتيل وعدد من الإصابات في حصيلة أولية لهجوم إرهابي في أنقرة

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Publié le Mercredi 23 Octobre 2024 - 19:29 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أفاد وزير الداخلية التركي الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخرين كحصيلة أولية في هجوم إرهابي على مركز الشركة التركية للصناعات الجوية والفضائية بأنقرة.

وكانت وسائل إعلام تركية ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورا ومقاطع فيديو وثقت الهجوم الإرهابي على مركز الشركة التركية للصناعات الجوية والفضائية بأنقرة.

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وقال وزير داخلية تركيا علي يرلي قايا إن "الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء تعرضت لهجوم إرهابي في منشآت (TUSAŞ) في أنقرة كهرمانكازان".

وأضاف علي يرلي قايا: "للأسف سقط لدينا شهداء وجرحى بعد الهجوم".

وأكد وزير داخلية تركيا أنه "سيتم إبلاغ الجمهور بالتطورات".

وأفاد مراسل RT في تركيا بأن المهاجمين استقلوا سيارة أجرة ونزلوا منها ونفذوا الهجوم فورا.

وذكر المراسل أنه من بين المهاجمين امرأة واحدة على الأقل.

وأشار إلى أن طائرات مروحية تدخلت في محاولة للقضاء على المسلحين.

وبحسب مراسلنا فقد سمع دوي 3 انفجارات كبيرة في المكان منذ بدء الهجوم، مؤكدا أن الاشتباكات المسلحة متواصلة.

وقد هرع عدد كبير من قوات الأمن والشرطة والإسعاف والمسعفين ومكافحة الإرهاب إلى مكان الهجوم.

ونشرت وكالة "الإخلاص" التركية صورة لرهائن محتجزين داخل مقر المنشأة التي تعرضت لهجوم إرهابي في أنقرة.


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