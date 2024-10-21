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المركز الفني للنسيج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي يوقعان اتفاقية تعاون لدفع قطاع النسيج والملابس

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Publié le Lundi 21 Octobre 2024 - 18:54 Lecture 1 min, 9 sec
      
وقّع المركز الفني للنسيج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الاثنين، اتفاقية بهدف دعم أنشطتة وإحداث خدمات جديدة لفائدة المؤسسات الصناعية الناشطة في قطاع النسيج والملابس.


واعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ، في بلاغ لها، ان الاتفاقية تندرج في إطار برنامج النمو النوعي للتشغيل وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وهي أول اتفاقية يقع امضاؤها في هذا المجال.
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وتولي توقيع الاتفاقية المدير العام للمركز الفني للنسيج، محسن الميساوي، ورئيسة مشروع النمو النوعي للتشغيل، أسماء حمودة، بحضور رئيس شبكة القطاع الخاص والنهوض بالقطاع المالي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ماتياس قروسمان.

وحضر حفل التوقيع، ايضا، المسؤول عن وحدة التصرف حسب الأهداف لمشروع تنافسية القطاع الصناعي والتصدير، نبيل بن بشير، ورئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، هيثم بوعجيلة، ومدير عام النسيج، صابر الكيلاني.

وتهدف الاتفاقية إلى إحداث خدمات جديدة بالمركز بالتنسيق مع الجامعة التونسية للنسيج والملابس طبقا لتوجهات الاستراتيجية الصناعية والتجديد في أفق 2035 والمتغيرات العالمية للقطاع.

وتتضمن حزمة الخدمات المساندة الفنية للحصول على شهادة المطابقة "ايزو 50001" واحتساب البصمة الكربونية للمؤسسة والبصمة الكربونية للمنتوج والمرافقة للانحراط في الاقتصاد الدائري والمساندة الفنية للحصول على شهادة المطابقة.

كما توفر ارضية لدفع إسداء تحاليل مخبرية ومترولوجية جديدة تخص المنتوجات ذات الاستعمال التقني وإحداث خلية نموذجية لليقظة والذكاء الصناعي بالشراكة مع الإدارة العامة للنسيج والملابس والقطب التنموي بالمنستير.

وستمكن هذه الخدمات من الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية واستقطاب الاستثمارات الخارجية من خلال توفير بنية تحتية متطورة لمراقبة الجودة وإحاطة فنية شاملة وستساهم في تطوير أداء المركز الفني للنسيج.



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