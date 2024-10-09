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وفاة قائد طائرة تركية خلال تحليقها باتجاه إسطنبول.. هبطت اضطراريا

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Publié le Mercredi 09 Octobre 2024 - 12:18 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أن طيارا توفي أثناء رحلة جوية كان يقودها إثر تعرضه لأزمة صحية، ما أدى إلى هبوط الطائرة اضطراريا في نيويورك الأربعاء.

وكتب الناطق باسم الخطوط الجوية التركية يحيى أوستون، عبر منصة "إكس"، أن الطائرة التي أقلعت مساء الثلاثاء من سياتل، على الساحل الغربي للولايات المتحدة، كانت متجهة إلى إسطنبول.
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وأوضح الناطق باسم الشركة أن "قائد طائرتنا من طراز إيرباص 350 (...) في الرحلة تي كاي 204 تعرض للإغماء أثناء الرحلة..".

وأوضح أنه: "بعد محاولة فاشلة لتقديم الإسعافات الأولية، قرر أعضاء قمرة القيادة (المكونة من طيارين اثنين آخرين) القيام بهبوط اضطراري، لكن طيّارنا فارق الحياة قبل الهبوط".

ولفتت الشركة التركية إلى أن الطيار البالغ 59 عاماً، اجتاز بنجاح الفحص الطبي الدوري في أوائل آذار/ مارس.


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