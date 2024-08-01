السباح الفرنسي ليون مارشان يحرز ثالث ميدالية ذهبية له في دورة الألعاب الأولمبية في باريس

🇫🇷 Le public EN FOLIE pendant les 50 derniers mètres de LÉON MARCHAND à La Défense Arena. Le journaliste qui a filmé la vidéo "n’est pas sûr d’avoir déjà entendu quelque chose de similaire un jour". (via @HenryBushnell) #Paris2024 pic.twitter.com/ovZuQhLQqI — Mediavenir (@Mediavenir) July 31, 2024

حقق السباح الفرنسي الشاب ليون مارشان (22 عاما) إنجازا تاريخيا مساء الأربعاء في ألعاب باريس 2024 بفوزه بثاني وثالث ميدالية ذهبية له في ثلاثة أيام، إذ سجل عودة خارقة للفوز أمام حامل الرقم العالمي المجري كريستوف ميلاك في سباق 200 م فراشة، ثم سيطر على سباق 200 م صدرا ساعتان بعد ذلك.وفاز مارشان بثاني ذهبية له في هذه الألعاب بعد 400 م متنوّعة. وسجل رقما أولمبيا جديدا مقداره 1:51.20 دقيقة، بفارق بسيط عن ميلاك (1:51.85 د)، فيما حل الكندي إيليا كارون ثالثا (1:52.80 د). ثم حطّم الرقم الأولمبي في 200 م صدرا مسجلا 2:05.85 د وتفوّق على الأسترالي زاك ستابلتي-كوك (2:06.79 د) والهولندي كاسبار كوربو (2:07.90 د).