Babnet

السباح الفرنسي ليون مارشان يحرز ثالث ميدالية ذهبية له في دورة الألعاب الأولمبية في باريس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66ab4391dc0590.31103964_kpohjelmiqfng.jpg width=100 align=left border=0>
السباح الفرنسي ليون مارشان
Publié le Jeudi 01 Août 2024 - 06:11 قراءة: 0 د, 54 ث
      
حقق السباح الفرنسي الشاب ليون مارشان (22 عاما) إنجازا تاريخيا مساء الأربعاء في ألعاب باريس 2024 بفوزه بثاني وثالث ميدالية ذهبية له في ثلاثة أيام، إذ سجل عودة خارقة للفوز أمام حامل الرقم العالمي المجري كريستوف ميلاك في سباق 200 م فراشة، ثم سيطر على سباق 200 م صدرا ساعتان بعد ذلك.

وفاز مارشان بثاني ذهبية له في هذه الألعاب بعد 400 م متنوّعة. وسجل رقما أولمبيا جديدا مقداره 1:51.20 دقيقة، بفارق بسيط عن ميلاك (1:51.85 د)، فيما حل الكندي إيليا كارون ثالثا (1:52.80 د). ثم حطّم الرقم الأولمبي في 200 م صدرا مسجلا 2:05.85 د وتفوّق على الأسترالي زاك ستابلتي-كوك (2:06.79 د) والهولندي كاسبار كوربو (2:07.90 د).

...

ولم يسبق للأسطورة الأمريكية مايكل فيلبس أن خاض نهائيين أولمبيين في مسابقة فردية في ليلة واحدة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


babnet
رئاسيات 2024

J- 65

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 09:52 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*