الدول الغربية تمنع مشروع بيان روسي في مجلس الأمن بشأن اغتيال إسماعيل هنية

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صرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا منعت مشروع بيان لمجلس الأمن اقترحته روسيا حول اغتيال زعيم حركة "حماس" إسماعيل هنية.



وقال في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إن "مشروع البيان الصحفي الذي اقترحته روسيا لإدانة العمل الوحشي الإسرائيلي، تم إحباطه من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا".





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كما أكد إيرواني، أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد المناسب على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" على أراضيها، وقال:"نطالب مجلس الأمن باتخاذ خطوات فورية لمعاقبة إسرائيل على أعمالها الإرهابية إسرائيل تنفذ هجماتها في المنطقة بدعم استخباراتي من الولايات المتحدة الأمريكية".



وفي الجلسة ذاتها، أدان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.



وأكد بوليانسكي أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، يشكل ضربة للمفاوضات بين الحركة وإسرائيل بشأن الأسرى والمحتجزين في غزة".



وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، وبحسبما نقلت قناة "الميادين" عن مصدر لها، فقد تمت عملية الاغتيال بصاروخ أطلق "من بلد إلى بلد وليس من داخل إيران".



وفتحت السلطات الإيرانية تحقيقا في ملابسات اغتيال هنية في طهران، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن النتائج في وقت لاحق، وقال الحرس الثوري الإيراني إننا "ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا".