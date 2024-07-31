إسماعيل هنية: الوجه الأكثر اعتدالا لحماس رغم خطابه الصارم؟

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فرانس 24 - كان إسماعيل هنية، الذي قُتل الأربعاء في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران، رئيسا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ عام 2017 خلفا لخالد مشعل. وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن هنية اغتيل في حوالي الثانية صباحا في مقر لقدامى المحاربين في شمال طهران. وعلى الرغم من خطابه الصارم، إلا أن العديد من الدبلوماسيين اعتبروه معتدلا مقارنة بالأعضاء الأكثر تشددا في الحركة الفلسطينية.



أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر الأربعاء، عن مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران، وذلك بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.





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وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن هنية اغتيل في حوالي الثانية صباحا، وأضافت أنه كان يقيم في مقر لقدامى المحاربين في شمال طهران.



من جانبها، قالت حماس في بيان إن "الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم فقدوا قائداً مجاهداً".



ونقل تلفزيون الأقصى الذي تديره حركة حماس عن عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق قوله الأربعاء إن اغتيال قائد الحركة إسماعيل هنية في إيران "عمل جبان ولن يمر سدى".



بدوره قال الحرس الثوري الإيراني الأربعاء إن هنية قتل في طهران مع أحد حراسه الشخصيين.



وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني ونشره موقعه الإلكتروني أن "مقر إقامة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تعرض للقصف في طهران، ونتيجة لذلك استشهد هو وأحد حراسه الشخصيين".



وانتُخب هنية (62 عاما) رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في 2017 خلفا لخالد مشعل.



تجدر الإشارة إلى أن القيادة السياسية لحماس تستند إلى شخصيتين: إسماعيل هنية من الخارج، ويحيى السنوار نظيره في غزة الذي ينظر إليه كرمز للجناح المتشدد في الحركة.



أما كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة فيقودها محمد الضيف الذي أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن اغتياله مؤخرا، وهو شخصية يندر ظهورها العلني، ونجا مرارا من محاولات إسرائيلية سابقة لاغتياله.



فرانس24/ وكالات