غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

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شن الطيران الاسرائيلي شن غارة استهدفت منطقة حارة حريك بالقرب من مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية لبيروت وسط أنباء عن وقوع إصابات.



وأفادت قناة "13" العبرية بأن الجيش الإسرائيلي اغتال قياديا كبيرا في حزب الله.





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وصرح مصدر أمني لوكالة "رويترز" بأن هدف الهجوم في بيروت هو عضو كبير في حزب الله.



وأشارت قناة "12" إلى أن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت انتهى.



وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الغارة الاسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية نفذت بمسيّرة أطلقت 3 صواريخ.



وأضافت أن الغارة أدت إلى انهيار طابقين من مبنى استهدفته الغارة الإسرائيلية.