30 قتيلا في قصف لمدرسة في غزة وإسرائيل تتهم حزب الله بهجوم صاروخي دام على الجولان أدى لمقتل 11 شخصا

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فرانس 24 - أودت غارة إسرائيلية على مدرسة في وسط غزة بحياة 30 شخصا، بحسب حماس، فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل 11 شخصا جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان في ملعب لكرة القدم بالجولان السوري المحتل وتحدثت عن سقوط عشرات المصابين، وبينما نفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، توعده الجيش الإسرائيلي برد قاس ودراماتيكي.



وقال الإسعاف الإسرائيلي إن عدد المصابين بلغ 30 مصابا، بينهم 7 في حالة حرجة.





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وأكد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري أنه "الهجوم الاكثر دموية على مدنيين اسرائيليين منذ السابع من تشرين الاول/اكتوبر"، عندما هاجم مقاتلو حركة حماس جنوب اسرائيل ما ادى الى اشتعال الحرب المستمرة في قطاع غزة.



واتهم الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ حزب الله اللبناني بأنه "هاجم وقتل بوحشية" أطفالا في هجوم صاروخي على مرتفعات الجولان المحتلة.







وقال هرتسوغ في بيان إن "ارهابيي حزب الله هاجموا وقتلوا بوحشية أطفالا اليوم، جريمتهم الوحيدة أنهم خرجوا لممارسة لعبة كرة القدم. لم يعودوا".



وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو انه قرر العودة من زيارة للولايات المتحدة "في اسرع وقت"، بعدما التقى الرئيس جو بايدن في وقت سابق هذا الاسبوع.



من جانبها، قالت الحكومة اللبنانية في بيان إن "استهداف المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتعارض مع مبادئ الإنسانية"، داعية الى "الوقف الفوري للأعمال العدائية على كل الجبهات".



والجبهة في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الاسرائيلي فتحت غداة هجوم السابع من تشرين الاول/اكتوبر إسنادا لحماس، ويعرف منذ ذلك تبادل قصف شبه يومي بين الجانبين.



وجاء الهجوم الصاروخي بعيد اعلان مصدر أمني لبناني مقتل اربعة من مقاتلي حزب الله في ضربة اسرائيلية في جنوب لبنان.



حمام دم

رغم الدعوات الدولية الى الهدوء في الشرق الاوسط والتوصل لوقف لاطلاق النار في غزة، يتصاعد التوتر وتتواصل الحرب من دون هوادة.



وقالت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة في بيان السبت "إحصائية مجزرة الاحتلال باستهدافه لمدرسة خديجة (نقطة طبية ميدانية) بمنطقة دير البلح... نتج عنه 30 شهيداً وأكثر من 100 إصابة بينها حالات خطيرة".



من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي الغارة قائلا إنها استهدفت "مجمع قيادة وسيطرة تابعا لحماس تم إخفاؤه داخل مدرسة خديجة في وسط قطاع غزة".



وندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل باستهداف المدرسة، فيما دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس الى "وقف فوري لاطلاق النار وحماية المدنيين".



وفي جنوب القطاع الفلسطيني، قتل نحو 170 فلسطينيا وأصيب المئات منذ بدء العملية الإسرائيلية الجديدة في خان يونس الاثنين، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل وكالة فرانس برس.



ونزح ما يقرب من 182 ألف فلسطيني من خان يونس منذ الاثنين، وفق الأمم المتحدة.



ووسع الجيش عملياته في خان يونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة، قائلا إن ذلك جاء بعد إطلاق صواريخ من المنطقة باتجاه إسرائيل.



ودعا الجيش سكان عدد من أحياء المدينة إلى النزوح غربا إلى المواصي التي صنفها "منطقة إنسانية". لكن الفلسطينيين يخشون الذهاب إلى المنطقة المستهدفة أيضا بالقصف الإسرائيلي.



فرانس24/ أ ف ب