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ملك الأردن يقرر حل مجلس النواب

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Publié le Jeudi 25 Juillet 2024 - 14:31 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أعلن الديوان الملكي الأردني، حل مجلس النواب اعتبارا من اليوم الخميس امتثالا لإرادة ملكية من قبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

ونصت الإرادة على ما يلي: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الخميس، الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية".

...

وكان العاهل الأردني قد أمر في 24 من أبريل الماضي بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.



وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بهذا الخصوص، وفيما يلي نصها: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور: نأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون".

وتزامنا مع صدور الإرادة الملكية آنذاك، زار الملك الهيئة المستقلة للانتخاب، والتقى رئيس وأعضاء مجلس مفوضيها للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.

وأكد العاهل الأردني وقتها "ضرورة بذل الجهود من قبل مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية، والعمل لمنع أية تجاوزات بكل حزم".

وقرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن يكون العاشر من سبتمبر المقبل موعدا ليوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين.

المصدر: "بترا"+"رؤيا


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