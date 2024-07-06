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حماس تنفي إصدارها أي بيان يهاجم مصطفى البرغوثي

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Publié le Samedi 06 Juillet 2024 - 22:45 قراءة: 0 د, 24 ث
      
نفت حركة "حماس" إصدار أي بيان يهاجم مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.

وقالت إن البيان المتداول هو بيان مزور لم يصدر عن الحركة، ولم ينشر على أي من منصاتها الرسمية.

...

وأضافت أنها تقدر ما أصدره البرغوثي من توضيح، كما دانت محاولات استهدافه والتحريض عليه.

وأكدت أن من "يستهدف البرغوثي هو ذات الجهات المشبوهة التي تستهدف المقاومة".

وثمنت "المواقف الوطنية للدكتور البرغوثي وتصديه للرواية الصهيونية ولا سيما خلال العدوان الصهيوني المتواصل ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".


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