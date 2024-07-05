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رسالة رونالدو إلى الجماهير قبل القمة الأوروبية بين البرتغال وفرنسا

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Publié le Vendredi 05 Juillet 2024 - 06:51 قراءة: 0 د, 52 ث
      
وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي رسالة إلى جماهير منتخب بلاده قبل مواجهة فرنسا مساء اليوم الجمعة.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء الخميس، صورة للجماهير البرتغالية، مع تعليق: "كنا وسنظل دائما معا.. صدقوني".

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ويتعرض الأسطورة البرتغالية، لانتقادات عنيفة في النسخة الحالية من بطولة "اليورو"، بسبب تراجع مستواه، وفشله في تسجيل أي هدف حتى الآن -.

وعاش رونالدو ليلة عصيبة للغاية، في دور ثمن نهائي كأس أمم أوروبا، أهدر خلالها عدة فرص، وأهمها كانت ركلة جزاء في نهاية الشوط الإضافي الأول، حيث تصدى الحارس السلوفيني يان أوبلاك لتسديدته ببراعة، ليدخل "الدون" في نوبة بكاء، لكنه تقدم لتسديد ركلة الترجيح الأولى وأسكنها الشباك.

وكاد المنتخب البرتغالي أن يودع المسابقة، بعد لقطة رونالدو، لولا تألق الحارس ديوغو كوستا، الذي أنقذ أهدافا محققة، قبل أن يتألق في ركلات الجزاء الترجيحية.

وستلعب البرتغال أمام المنتخب الفرنسي، اليوم الجمعة في ملعب "فولكسباركستاديون" بمدينة هامبورغ الألمانية عند الساعة 20:00 بتوقيت تونس.


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